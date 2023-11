Telewizja Polska zmienia reżysera Sylwestra Marzeń. Kim jest Tomasz Motyl?

O Sylwestrze Marzeń Telewizji Polskiej głośno jest od kilkunastu tygodni. W październiku pojawiły się informacje, że być może nie odbędzie się w tym roku w Zakopanem – wiadomo było, że miasto nie podpisało jeszcze wtedy żadnej umowy z telewizją na organizację imprezy.

Na początku listopada pojawił się przetarg dotyczący realizatora dźwięku podczas sylwestrowego show Telewizji Polskiej. W dokumencie TVP wskazało miejsce organizacji imprezy na Zakopane, jednak asekuracyjnie podkreślono, że może ono ulec zmianie. Pod koniec listopada źródła portalu Wirtualne Media potwierdziły jednak, że show odbędzie się w stolicy polskich gór.

Z kolei informator Onetu podał, że za przyznaniem Zakopanemu koncertu szczególnie lobbować miała Beata Szydło. Pojawiły się też pierwsze nazwiska gwiazd, które mamy zobaczyć na scenie. Mowa o Maryli Rodowicz, Edycie Górniak, Allanie Krupie, Viki Gabor czy Sławomirze.

Maciej Orłoś o Sylwestrze Marzeń: Chyba się komuś w tej telewizji wszystko pop***

Informację tę ostro w sieci komentował Maciej Orłoś, dawny dziennikarz TVP. – Fajnie będzie! Marylka wystąpi, Edytka z Allankiem, Zenek, Viki Gabor i może nawet Justyna Steczkowska – mówi w swoim nowym nagraniu na YouTube. – Umowa ma być niebawem podpisana, a to też podobno dzięki naszej pani premier Beacie Szydło. Dowiedziała się, że nie wiadomo co z tym sylwestrem w Zakopanem i jak zadzwoniła, gdzie trzeba, jak ze swoją groźną miną powiedziała: ma być „Sylwester Marzeń” w Zakopanem, to od razu się przestraszyli i podpisali – żartował Orłoś.

Dziennikarz potem zmienił nieco ton. Przyznał, że ciężko mu sobie wyobrazić, że będzie już „nowy rząd”, a w Telewizji Polskiej „stare porządki”. – Na scenie z Zakopanem sylwestrowy koncercik, jak gdyby nigdy nic, prowadzony przez Tomka Kammela, Idę Nowakowską, Olka Sikorę… Przepraszam, ale chyba się komuś w tej telewizji wszystko pop*** – stwierdził na koniec.

Tomasz Motyl reżyserem Sylwestra Marzeń TVP

Tymczasem w sieci pojawiają się coraz to nowsze informacje na temat Sylwestra Marzeń TVP. Portal Wirtualne Media przekazał, że zmienia się reżyser imprezy. Mikołaja Dąbrowskiego zastąpił Tomasz Motyl, który odpowiedzialny był za koncert „Łączy nas Bałtyk” czy „Razem dla bezpiecznych granic”. Pracował również przy koncercie świątecznym Edyty Górniak, który TVP1 wyemituje w Boże Narodzenie. Motyl zajmował się także w przeszłości koncertami Eurowizji Junior czy gwiazd takich jak Hey, Łąki Łan, Organek czy O.S.T.R.

