„Nasz Nowy Dom”. Mieszkała z trójką dzieci w nieogrzewanym, 100-letnim budynku. Tak go odmienili

Pani Ania wychowuje troje dzieci: Lenę, Daniela i Damiana. Jej najstarszy syn jest już dorosły i wspiera ją w codziennym życiu. Po dwóch nieudanych, pełnych przemocy związkach kobieta wróciła do stuletniego domu po dziadkach w Jackowie Włościańskim i próbowała go remontować.

– Pierwszy mój mąż – do pewnego czasu wszystko było dobrze, potem doszły rękoczyny z jego strony i nie wytrzymywałam tego psychicznie, odeszłam, gdy najstarszy syn miał prawie 3 latka. Drugi tata dzieci – prawie 12 lat było wszystko ok, później wpadł w alkoholizm, ratowałam go z dziesięć razy, oddawałam na odwyki, ale już niestety nie dało rady. Nie mam do końca szczęścia do partnerów, ale mam szczęście, że mam dzieci – opowiadała pani Ania.

„Nasz Nowy Dom”. Tak mieszkała rodzina z Jackowa Włościańskiego

Kiedy ekipa „Nasz Nowy Dom” przyjechała do nowej uczestniczki, szybko okazało się, że wraz z dziećmi sypia teraz w jednym pomieszczeniu. Do tego nadchodziła zima, a w budynku nie było ogrzewania i łazienki. Wodę udało się doprowadzić dzięki zbiórce pieniędzy – wcześniej trzeba było ją nosić ze studni poza posesją. To wszystko wymagało ogromnej siły, a Pani Ania ma chory kręgosłup.

– Jechałam z koleżanką, wpadła w poślizg, uderzyła w drzewo, koleżanka nie przeżyła, ja żyję. Przez 6 miesięcy jeździłam na wózku inwalidzkim. Miałam się nie podnieść z tego wózka. Lekarz powiedział, że to jest jakiś cud – wspomina kobieta.

Sytuacja domowa odbijała się na zdrowiu dzieci. Dziesięcioletni Daniel choruje na depresje, nie ma w nim dziecięcej radości życia, jest odrzucany przez rówieśników ze względu na brak łazienki w domu.

Ekipa "Nasz Nowy Dom" odmieniła los rodziny. Zdjęcia „przed i po” remoncie

Sytuację rodziny postarała się odmienić ekipa show „Nasz Nowy Dom”. Już po raz trzechsetny usłyszeć mogliśmy hasło „wyremontujemy wasz dom”. Efekty tego przedsięwzięcia możecie obejrzeć w naszej galerii.

Galeria:

„Nasz Nowy Dom". Dom w Jackowie Włościańskim przed i po remoncie

