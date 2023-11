Szaleństwo w „The Late Show”. David Letterman powrócił do programu

„The Late Show” to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych wieczornych talk-show w Stanach Zjednoczonych. Emitowany w stacji CBS program miał swój początek 30 sierpnia 1993 roku, a jego twórcą i prowadzącym do 20 maja 2015 roku był David Letterman. Komik objął to stanowisko po zakończeniu jedenastoletniej pracy jako gospodarz „Late Night” w NBC, co finalnie okazało się świetną decyzją. Dlaczego? Otóż „The Late Show z Davidem Lettermanem” w ciągu 22 lat emisji był nominowany do wielu nagród i zdobywał wiele wyróżnień (m.in. sześć nagród Emmy).

Sukces „The Late Show”

Program składał się z kilku stałych części. Letterman rozpoczynał go monologiem na temat bieżących wydarzeń – kulturalnych lub politycznych. W dalszej części programu rozmawiał z zaproszonymi gośćmi, a na końcu odbywał się występ muzyczny, stand-up komika lub rozmowa z innym gościem. Kiedy David Letterman przeszedł na emeryturę, jego miejsce zajął natomiast Stephen Colbert.

Przez to, że Stephen był wcześniej gospodarzem satyry informacyjnej na Comedy Central pt. „The Colbert Report” (gdzie przedstawiał parodię konserwatywnych ekspertów), w nowej odsłonie „The Late Show” położył większy nacisk na dyskusję na temat bieżących wydarzeń – zwłaszcza w polityce amerykańskiej. Mimo owych zmian, show cały czas nagrywane jest w dokładnie tym samym studiu, co za czasów Davida Lettermana, czyli w Ed Sullivan Theatre na Broadwayu w Nowym Jorku.

David Letterman powrócił do „The Late Show”

Po odejściu z „The Late Show” David Letterman nawiązał współpracę z platformą Netflix i zaczął prowadzić popularne talk-show „Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać”, w którym rozmawia z ludźmi znanymi z pierwszych stron gazet. Jego gośćmi byli m.in. Ryan Reynolds, Billie Eilish, Kim Kardashian, Kanye West, George Clooney, Robert Downey Jr. czy Barack Obama. Mimo upływu lat popularność prezentera nie opadła, przez co został on teraz zaproszony jako gość do programu, którego niegdyś był gospodarzem.

Stephen Colbert gościł Davida Lettermana w „The Late Show” w poniedziałkowy wieczór 20 listopada. – Panie i panowie, mojego dzisiejszego gościa z pewnością nie trzeba przedstawiać. Proszę powitać ponownie w Ed Sullivan Theatre, pana Davida Lettermana – zapowiedział komika obecny gospodarz.

Kiedy David Letterman wszedł na plan, publiczność wiwatowała i biła brawa na stojąco. Widać było, że prezenter był zaskoczony tak miłym przyjęciem. – Wow! Co powiesz na to? – powiedział, a kiedy zebrani ludzie zaczęli skandować jego imię, zapytał: „Co się dzieje? Co oni teraz robią?”. Widownia stawała się coraz głośniejsza i Letterman zapytał: „Czy będą kłopoty?”.

Po tym, jak wiwaty i brawa nie milkły, po dłuższej chwili komik wymownie spojrzał na zegarek. Gdy Letterman w końcu zajął swoje miejsce, powiedział Stephenowi Colbertowi, że powinien „kontrolować twoich ludzi”. Widać było jednak, że takie przywitanie sprawiło mu wiele radości. Możecie zobaczyć wideo z tego spotkania poniżej.

