Brzozowski komentuje romans z Górniak. „Jest piękną kobietą, gdzie się nie pojawi, przyciąga uwagę”

Plotki o romansie Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego krążą w branży od dawna. Oboje związani są z Telewizją Polską, więc często występują na tych samych wydarzeniach. Nawet kiedy wokalista reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji, to była żona Dariusza Krupy mocno go wspierała i kibicowała. Głośno było też o tym, jak w 2021 roku gwiazda zaprosiła piosenkarza na majówkę do swojego domu w górach. Natomiast kiedy oboje wystąpili na koncercie poświęconym twórczość Krzysztofa Krawczyka, później wybrali się we dwójkę na kolację. Teraz głos zabrał sam wokalista. Chociaż otworzył się przed dziennikarzami, to nie do końca wiadomo, czy faktycznie coś jest na rzeczy.

Edyta Górniak i Rafał Brzozowski – co ich łączy?

Edyta Górniak i Rafał Brzozowski od dawna podejrzewani są o coś więcej niż przyjaźń. Niedawno do sieci trafiło nagranie zza kulis gali Mediów Publicznych. Artyści wystąpili wspólnie na scenie, ale to wspomniane wideo wzbudziło największe zainteresowanie. Na wspomnianym materiale wokalistka ostała uchwycona, jak czule gładzi po twarzy kolegę po fachu. Poza tym ujęciem na nagraniu pojawiły się kadry, jak pozuje z innymi gwiazdami oraz wchodzi na scenę w wieczorowej sukni.

Wcześniej w rozmowie z „Faktem” diva polskiej sceny muzycznej przyznała, że ma do wokalisty pewnego rodzaju słabość. – Rafał jest uroczym człowiekiem i mężczyzną. To mogę powiedzieć. Mogę potwierdzić, że zawsze był dżentelmenem. Zawsze z wielką klasą odnosił się do mnie. Jest faktycznie taki czarujący, więc gdybym miała otwartość na relacje, to pewnie powiedziałabym więcej, ale nie mam – wyznała wówczas.

Rafał Brzozowski skomentował plotki o romansie z Edytą Górniak

Teraz głos zabrał wokalista, który wyznał, co łączy ją z Edytą Górniak. Na początku nawiązał do sytuacji, kiedy reprezentował ojczyznę podczas Eurowizji. – Edyta jest jedyną kobietą, która podała mi rękę, gdy jadąc na Eurowizję, spotkałem się z falą hejtu. Postawiła cały swój muzyczny autorytet na szali i była ze mną, wspierała mnie, udzieliła rad. Bardzo mi pomogła. Znamy się od lat, ale zbliżyliśmy się podczas nagrań do „Jaka to melodia”. Pojawiło się między nami coś bardzo przyjaznego. Gdy czytam o naszych romansach, zawsze się uśmiecham – przyznał.

W dalszej części Brzozowski wręcz rozpływał się nad talentem Górniak. Trzeba przyznać, że nie szczędził jej komplementów. – Edyta to wyjątkowa osoba, kobieta o niesamowitej wrażliwości, przez to myślę, że ludzie jej czasami nie rozumieją, albo nawet się jej boją. A ona pracując, jest absolutnie profesjonalna, zawsze fantastycznie przygotowana. Tak naprawdę Edyta pokazuje jak powinno się w tym zawodzie pracować, bo ona słyszy genialnie, więcej niż inni. Dlatego pewnie niektórzy odbierają jej uwagi jak czepianie się, a to jest po prostu talent. Jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą wokalistką w Polsce. Dla mnie jest cudownie patrzeć, jak pracuje i śpiewa – stwierdził w rozmowie z „Faktem”.

Na koniec prowadzący „Jaka to melodia” przyznał, że Edyta Górniak, poznając nową osobę, traktuje ją jak białą kartkę. Dodał, że nie tylko jest bardzo szczerą, ale przede wszystkim piękną kobietą. – Jest piękną kobietą, gdzie się nie pojawi, przyciąga uwagę – powiedział wokalista.

Podkreślił, że niedługo znów będzie współpracować z celebrytką. — W prywatnych rozmowach Edyta jest niezwykle konkretna i elokwentna, cieszę się, że mam okazję czasem z nią występować. Teraz szykuje się kolejny projekt, do którego Edyta mnie zaprosiła. To znaczy, że się lubimy, ja zaś jestem kompletnie oczarowany jej osobowością i umiejętnościami – zapowiedział.

