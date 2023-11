Finał „Rolnik szuka żony” zbliża się wielkimi krokami. Jak się potoczy?

Finał programu „Rolnik szuka żony” odbędzie się już w niedzielę 19 listopada 2023 roku. Tego dnia dowiemy się, jaką decyzję podjęło trzech rolników i dwie rolniczki.

„Rolnik szuka żony”. Kogo wybierą uczestnicy?

Największe emocje bez wątpienia budzi wątek Waldemara. Niedawno okazało się, że mężczyzna utrzymywał kontakt z kobietą, którą poznał poza programem, co jest niezgodne z regulaminem. Kiedy rolnik zapewniał, że jest skupiony tylko na kandydatkach, które są u niego w gospodarstwie, rezyser polskiej edycji poprosił Waldemara, by ten zadzwonił do swojej znajomej i jej to powiedział. Ta nie ukrywała zaskoczenia, ale ostatecznie zakończyli znajomość. Waldemar o całej sytuacji opowiedział Annie, Dorocie i Ewie, a one przyjęły to z wielkim zrozumieniem. Szybko jednak zostały tylko dwie dziewczyny, ponieważ pierwsza z wymienionych postanowiła sama opuścić dom rolnika i odmówiła nawet pożegnania z resztą a domowników.

Trzeba przyznać, że oglądając format widać, że faworytką Waldemara jest Ewa. W ostatnim odcinku rolnik kładł rękę na jej udzie, a nawet pokusił się o wyjątkowe wyznanie. – Dobrze byś ze mną wyglądała. Fajnie byśmy razem wyglądali – mówił do niej. Powiem ci, takiej dziewczyny jak ty, to każdy by mi zazdrościł. Takiej jeszcze nigdy nie miałem, jak ty – stwierdził. W zapowiedzi odcinka możemy zobaczyć, jak rolnik informuje rodzinę o decyzji, jaką podjął. Chociaż jego wypowiedź sugeruje wybranie Doroty, to jednocześnie zwiastun pokazuje łzy kandydatki.

Finał „Rolnik szuka żony”. Jest zwiastun

Nieprzyjemne zawirowania spotkały także Annę. Okazało się, że do brata kobiety zadzwoniła była narzeczona Kuby. Kobieta powiedziała, że Kuba zerwał zaręczyny dopiero kiedy okazało się, że został wybrany, by sprawdzić się na gospodarstwie. Oznacza to, że kiedy pisał list do Anny, był jeszcze w innym związku. Uczestniczka postanowiła porozmawiać z kandydatem na osobności, a chłopak próbował się tłumaczyć. W zwiastunie rolniczka przyznaje, że zastanawia się tylko nad jedną osobą, ale nie wiadomo, o kogo chodzi.

Nie wiadomo też, na kogo zdecyduje się Agnieszka. Kobieta nie ukrywała, że żaden z kandydatów nie zdobył jej serca. Można śmiało stwierdzić, że Irek jest na przegranej pozycji. Już wcześniej mężczyzna przyznał, że już jego czwarty program, w którym szuka miłości, a to wyjątkowo nie spodobało się rolniczce.

Artur już wcześniej zdecydował, że chce, żeby na jego gospodarstwie została tylko jedna dziewczyna, czyli Sara. Między uczestnikami iskrzyło od początku. Podobnie było w przypadku Dariusza, który już zdecydował się na swoją wybrankę, którą okazała się Nicola.

