Jak dziś wygląda i czym zajmuje się Alicja Walczak z „Big Brothera”?

Już blisko 20 lat minęło od pierwszej edycji programu „Big Brother”. W 2001 roku 12 obcych sobie ludzi zamieszkało w jednym budynku, będącym pod stałą obserwacją kamer, a ich poczynania w każdym odcinku śledziły przed telewizorami cztery miliony widzów. Jedną z mieszkanek Domu Wielkiego Brata była Alicja Walczak. Jak zmieniło się od tamtej pory jej życie?

Uczestnicy „Big Brothera” na początku lat 2000. szybko zyskali rozpoznawalność i stali się celebrytami. Uwagę wielu widzów przykuwała szczególnie Alicja Walczak, która przed udziałem w programie przez dwanaście lat pracowała jako modelka. Wiadomo, że dziewczyna nie cieszyła się sympatią innych mieszkańców Domu Wielkiego Brata i była najczęściej nominowana do opuszczenia show. Z jakiego powodu? Otóż kamery co wieczór rejestrowały, jak Alicja zatapia się w modlitwie i sporo osób sądziło, że to jedynie „zagranie pod publikę”.

Poza tym nie dawała się wciągać w intrygi i nie plotkowała, przez co nie czuła się akceptowana przez innych uczestników. Nigdy nie żałowała jednak udziału w kultowym już formacie. – Niczego w życiu nie żałuję, a tym bardziej występu w programie. To było ciekawe doświadczenie, dzięki któremu mogłam lepiej poznać samą siebie – mówiła w rozmowie z „Plejadą”.

W show Alicja Walczak zajęła finalnie czwarte miejsce. Następnie zagrała m.in. w filmach Jerzego Gruzy pt. „Gulczas, a jak myślisz” oraz „Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja”. Po tym, jak owe tytuły nie otworzyły jej drzwi do aktorskiej kariery, zniknęła z mediów i długo szukała swojego miejsca. Podróżowała po świecie i postawiła na rozwój osobisty – skończyła trzy fakultety i obroniła pracę dyplomową na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zetknęła się też z prawdziwym dramatem.

Uczestniczka pierwszej edycji „Big Brothera” musiała zmierzyć się z poważnymi problemami zdrowotnymi – w wyniku wypadku samochodowego uszkodziła kręgosłup. W wywiadzie dla „Faktu” w 2017 roku wspominała: Miałam ciężki wypadek samochodowy, zderzenie czołowe, które dzięki Bogu przeżyłam. Doznałam jednak poważnego urazu kręgosłupa, w związku z czym cały czas muszę być rehabilitowana. Łączę to jednak ze sportem, dzięki czemu mogę normalnie funkcjonować.

Potem zdiagnozowano u niej raka drobnokomórkowego płuc, na którego wcześniej zmarł też jej tata. Utrzymuje, że pokonała rzadki nowotwór dzięki pomocy Boga, gdyż lekarze nie mogli uwierzyć, że wyzdrowiała. Do dziś religia nadal zajmuje bardzo ważne miejsce w jej życiu.

Alicja Walczak uczestniczy w spotkaniach wspólnotowych, od czasu do czasu śpiewa w zespole kościelnym i często pielgrzymuje. Na co dzień zajmuje się malarstwem i fotografią, a często w swoich pracach wykorzystuje motywy sakralne. – Piszę ikony, maluję obrazy. Przez ten czas najważniejszym sensem dla mnie jest rozwój duchowy i wszystko to, co robimy – opowiadała kilka lat temu w „Dzień Dobry TVN”.

