Kandydatka PiS na radną i uczestniczka sondy ulicznej „Wiadomości” została reporterką TVP

Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje na temat zmanipulowanych materiałów emitowanych w „Wiadomościach” TVP. Teraz internauci zauważyli, że kobieta, która jakiś czas temu pojawiła się w programie jako „mieszkanka Skierniewic” jest reporterką głównego wydania serwisu informacyjnego Telewizji Polskiej. Wcześniej próbowała też swoich sił w polityce.

Uczestniczka sondy ulicznej została pracownicą TVP

Sprawę nagłośnił w serwisie X (dawnym Twitterze) profil FlashH, który opisuje w mediach społecznościowych główny program informacyjny TVP. Opublikował on screeny z wydań „Wiadomości”, z jakich wynika, że w 2019 roku w jednym z materiałów wypowiadała się Monika Borkowska, podpisana jako „mieszkanka Skierniewic”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owa kobieta od czerwca tego roku jest reporterką wspomnianego programu.

„Od kilku tygodni próbuje przekonać, że jest niezależną, profesjonalną dziennikarką i takie tam bzdury. Pani Monika Borkowska swój pierwszy materiał wyemitowała 30 czerwca br., ale to nie był jej pierwszy występ w „Wiadomościach”. Wcześniej była mieszkanką Skierniewic – prawie jak pani leśnik, która udawała turystkę” – czytamy na profilu FlashH.

Kim jest Monika Borkowska?

Internauci udostępnili również wykres przedstawiający liczbę materiałów Moniki Borkowskiej wyemitowanych w głównym wydaniu „Wiadomości”. Okazało się, że kobieta w czerwcu br. przygotowała dla serwisu informacyjnego TVP jedną relację, w lipcu i sierpniu – po osiem, we wrześniu dziewięć, natomiast w październiku i listopadzie po pięć.

Oprócz tego prowadzi ona niektóre programy publicystyczne w TVP Info (m.in. „Minęła 8”, „Minęła 9”, „Za czy przeciw”), a uprzednio była reporterką w TVP3 Łódź. Wiadomo, że w przeszłości pracowała też dla TV Polonia oraz przez 7 lat dla Telewizji Polsat. To jednak nie wszystko.

Monika Borkowska wcześniej współpracowała z Kukiz'15

Jak zdradził radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski w rozmowie z lodz.pl, Monika Borkowska w 2017 roku była dyrektorem Biura Prasowego Kukiz’15, a później została koordynatorem Kukiz’15 w Skierniewicach. Jesienią 2018 roku startowała też (bez powodzenia) w wyborach z drugiego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Skierniewice.

– Ta pani wielokrotnie obrażała wielu radnych. Do tej pory nikogo za to nie przeprosiła. Sprawy były umarzane lub prokuratura ich nawet nie wszczynała. A pani Borkowska śledziła sprawy mafijne radnych, z których wyszło totalne zero – dodał Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi w rozmowie z lodz.pl.

