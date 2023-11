Wojewódzki komentuje książkę Figurskiego. „Gó*** wpadło w wentylator”

Kuba Wojewódzki uwielbia kontrowersje i rzadko wdaje się w dyskusje. Szczególnie w mediach społecznościowych. Dziennikarz często prowokuje sytuacje, które sugerują coś, co nie jest prawdą, a Wojewódzki chętnie się z tego wycofuje. Król TVN uwielbia prowokować, to pewne.

Michał Figurski i Kuba Wojewódzki zerwali współpracę w cieniu skandalu

Z tego powodu trudno ocenić, czy zdjęcie, które pojawiło się na profilu samozwańczego „króla TVN”, jest żartem, prowokacją, czy faktycznie Kuba Wojewódzki ma żal do Michała Figurskiego. Przypomnijmy, że przez lata panowie wspólnie prowadzili program radiowy „Poranny WF”. Ich format głównie polegał na robieniu sobie żartów nie tylko z rzeczywistości, ale z ludzi znanych mniej lub bardziej.

Ostatecznie ich współpraca zakończyła się w 2012 roku, kiedy po niestosownych żartach z Ukrainek zaczęły się problemy prawne. Gwiazdorzy, którzy byli przyjaciółmi także poza show-biznesem, odsunęli się od siebie. W tym czasie Figurski dowiedział się o tym, że choruje na cukrzycę i zdążył zakończyć małżeństwo z Odetą Moro.

Wojewódzki i Figurski nie współpracują przez odbicie partnerki?

Widzowie mogli zobaczyć Wojewódzkiego i Figurskiego w show pierwszego gwiazdora. Wówczas gość zdecydował się na osobiste wyznanie. – Zawsze miałem do ciebie jakąś słabość. Naprawdę. Ja cię po prostu lubię – powiedział były mąż Odety Moro. Michał Figurski pojawił się także w podcaście „Wojewódzki i Kędzierski”. Wówczas panowie wiele kwestii poruszyli. Można było odnieść wrażenie, że było to dla nich oczyszczające.

Zarówno jeden jak i drugi dziennikarz wydali autobiografię. „Nie potrafił sobie wybaczyć, że nie jest liderem w tym duecie. Pod koniec współpracy byliśmy w takich stosunkach jak Mick Jagger i Keith Richards. Ten sam zespół, występ, ale inna garderoba, także mentalnie” – napisał bez ogródek Kuba Wojewódzki o Michale Figurskim.

Wojewódzki odniósł się do książki Figurskiego

Teraz do sprzedaży trafiła książka byłego partnera zawodowego twarzy TVN „Najsłodszy. Autobiografia pisana kciukiem”. Michał Figurski także nie mógł pominąć wątku swojego dawnego przyjaciela. Kuba Wojewódzki, publikując fotkę z książką, odniósł się do słów na swój temat.

„Nigdy nie komentuję, ale dziś wyjątek. Michał Figurski wyznał w swojej książce, że powodem naszego medialnego rozbratu był mój romans z jego ówczesną partnerką. Gó** wpadło w wentylator. Nie wiem stary, czy gratulować ci dzisiejszej odwagi, czy wczorajszego tchórzostwa” – czytamy na Instagramie. W komentarzach pojawiło się jednak wiele komentarzy sugerujących, że Kuba Wojewódzki robi koledze przysługę i poleca jego książkę.

Nie padło nazwisko kobiety, która miała stanąć między celebrytami. Natomiast całkiem możliwe, że nie chodzi o Odetę Moro, ale inną kobietę. Dziennikarka po rozstaniu z Figurskim zdradziła: Myślę, że jest to najuczciwsza odpowiedź na pytanie, co się stało – ja już Michałowi nie wystarczałam. Możemy przerzucać się argumentami, kto zepsuł ten związek, ale tak naprawdę zrobiliśmy to oboje. Po prostu. I niech tak to zostanie, bo nie ma sensu się licytować: ty to, a ty tamto.

Jeszcze przed rozwodem dawny partner zawodowy Wojewódzkiego nie ukrywał, że był w związku z Jagną Błażejewską. Parę często można było zobaczyć na ściankach.

