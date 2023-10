Zaskoczenie w „The Voice of Poland”. Baron nagle wyjął pierścionek

Trwa 14. edycja „The Voice of Poland”. Trzech jurorów: Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Lanberry wybrali już uczestników, którzy będą występować w odcinkach na żywo. Do kompletu brakuje tylko członków drużyny Tomsona i Barona.

Baron wyciągnął pierścionek na wizji. Wiemy, o co chodzi

W odcinku, którzy widzowie zobaczą 28 października 2023 roku, nie zabraknie niespodzianek. Do sieci właśnie trafiło nagranie, jak Baron nagle wyciąga pierścionek. Okazuje się, że od jakiegoś czasu juror uczy się magicznych sztuczek pod okiem jednego z najlepszych iluzjonistów w Polsce.

Emocji nie brakowało, jednak artysta postanowił ich jeszcze dołożyć. Stwierdził, że pochwali się swoimi umiejętnościami przed resztą jurorów. – Dzięki Oliwii wprowadziliśmy się w bajkowy nastrój, więc chciałem wprowadzić do tej bajki trochę magii. Mam tutaj pierścionek, który noszę jako biżuterię. Proszę cię, sprawdź go – zwrócił się do Justyny Steczkowskiej. Wokalistka przyjęła go bez wahania i odparła: Trochę jest na mnie za duży, ale spoko, przyjmuję oświadczyny.

To nie umknęło muzykowi, który podkreślił, że jest zajęty. Baron jest związany z modelką Sandrą Kubicką, która także współpracuje z TVP. Celebrytka ma na swoim koncie prowadzenie programu „Rytmy Dwójki”.

Trzeba przyznać, że sztuczka z pierścionkiem wyszła gwiazdorowi śpiewająco. Pierścień najpierw zmienił kolor z tytanowego na złoty, a później wrócił do pierwotnego stanu. Później członek zespołu Afromental wykonał jeszcze jedną sztuczkę. Tym razem sprawił, że chusteczka zniknęła i pojawiła się w drugiej dłoni. Reszta jurorów była pod wrażeniem. Chociaż odcinek będzie wyemitowany dopiero w sobotni wieczór 28 października 2023 roku, to wideo z popisami Barona już trafiło do mediów społecznościowych.

