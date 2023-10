Wiemy, kto wystąpi w finale „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Widzowie zażenowani

Chociaż format „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” przeszedł wiele zmian, to wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 19. edycji o zwycięstwo walczyli: Pola Gonciarz, Kuba Szmajkowski, Ewelina Flinta, Nick Sinckler, Jagoda Szydłowska, Jakub Gąsowski, Magdalena Kumorek i Marcin Januszkiewicz.

Teraz już wiemy, kto wystąpi w wielkim finale. Warto wspomnieć, że program ma też zwycięzcę każdego odcinka. Ostatni z nich zwyciężyła Magdalena Kumorek, co bardzo nie spodobało się internautom.

Kto w finale „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

Półfinałowy odcinek przyniósł wiele emocji i zaskoczeń. Jury sypało komplementami jak z rękawa i uczestnicy naprawdę mogli poczuć się docenieni. Pierwszy na scenie pojawił się Kuba Szmajkowski. Artysta wykonał piosenkę „I’m outta love” Anastacii. Paweł Domagała nie ukrywał zachwytu: Ty jesteś potwornie zdolny. Bardzo się cieszę, że jesteś w tym programie. Dzisiaj było znakomicie. Ja nawet nie zorientowałem się, że jesteś chory.

Po najmłodszym uczestniku przyszedł czas na występ Marcina Januszkiewicz. Aktor wykonał piosenkę Dżemu „Sen o Wiktorii”. Chwilę później na scenie pojawiła się Pola Gonciarz i wcieliła się w Justina Biebera śpiewając „Let me love you”. W programie rozbrzmiała też „Polska Madonna” Maryli Rodowiczi w wykonaniu Jagody Szydłowskiej.

Nick Sinckler wylosował „I go typu (I feel good)” i wcielił się w Jamesa Browna. Natomiast Jakub Gąsowski pojawił się na estradzie jako jednorożec, czym rozbroił jurorów. Netta i utwór „Bassa Saba” rozbawił ich do łez. Zaś Ewelina Flinta postawiła na klasę i fason. „Walking on broken glass” zaśpiewała i odegrała Enni Lenox. Na koniec swoimi talentem pochwaliła się Magdalena Kumorek i zaśpiewała hit Katty Perry „I kissed a girl”.

Do finału przeszli:

Nick Sinckler

Kuba Szmajkowski

Marcin Januszkiewicz

Ewelina Flinta

Ostatnia wygrana „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” nie spodobała się widzom

Poza czwórką finalistów „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, półfinałowy odcinek wyłonił też zwycięzcę. Została nią Magdalena Kumorek. Nagrodę w postaci 10 tysięcy złotych przekazała na Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Werdykt nie spodobał się fanom, którzy nie zostawili na produkcji suchej nitki.

„Jak wy oszukujecie w tym programie, ludzie!”; „Rozumiem, że w tej edycji był taki zamysł, że każdy ma wygrać odcinek. Niemniej jednak ta niesprawiedliwość boli oglądających”; „Jakie to było ustawione, wygrała osoba, która miała jeden z najgorszych występów. Żenada”; „Typowałem kogoś innego do dzisiejszej wygranej”; „Nick był najlepszy”!; „Jestem zażenowany”; „Żałosne i ustawione, ten występ był tragiczny. To nick powinien wygrać” – czytamy w komentarzach.

