Co dalej z Waldemarem z „Rolnik szuka żony”? „Jestem w szoku”

Od zeszłego tygodnia Waldemar jest pod lupą widzów formatu „Rolnik szuka żony”. W trakcie programu okazało się, że mężczyzna utrzymuje kontakt z kobietą spoza programu. Doszło do konfrontacji z reżyserem. Do sieci trafił fragment nagrania rozmowy telefonicznej zapowiadanej przez produkcję.

Waldemar z „Rolnik szuka żony” oszukał produkcję?

Jeden z uczestników „Rolnik szuka żony” na swoje gospodarstwo zaprosił trzy kobiety, które pomagają mu w codziennych pracach i rywalizują o serce rolnika. Jak się jednak okazało, Waldemar jednocześnie utrzymywał kontakt z kobietą spoza programu. Doprowadziło to do konfrontacji z reżyserem formatu. Na początku uczestnik został zapytany, czy jestem z dziewczynami absolutnie szczery, na co ojciec siedmiolatka przytaknął. Chwilę później reżyser dodał: Być może ktoś się pojawił w międzyczasie, ktoś do ciebie pisał prywatnie, kogoś poznałeś? Może takie sytuacje są. Wówczas bohater zaczął się trochę mieszać.

Ostatecznie Waldemar przyznał, że wiele kobiet, które skontaktowało się z nim, nie miały ochoty brać udziału w programie i odezwało się do niego prywatnie. Podkreślił jednak, że format jest dla niego najważniejszy. Ostatecznie reżyser programu stwierdził, że mężczyzna musi zadzwonić do kobiety, z którą miał kontakt. Wówczas odcinek się skończył.

Wiadomo jak potoczy się sprawa z „Rolnik szuka żony”

O tym, jak potoczy się cała sytuacja, dowiemy się w niedzielę 29 października 2023 roku. Teraz do sieci trafiło nagranie zapowiadające ciąg dalszy całej sytuacji. W zapowiedzi programu pojawił się krótki fragment rozmowy Waldemara z kobietą, z którą utrzymywał kontakt poza programem.. – Jestem w szoku – słyszymy z wideo. – Niczego nie obiecywałem – padnie z ust rolnika.

