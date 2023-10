Mąż Jadwigi Barańskiej zdradził w jakim stanie jest legendarna aktorka

Kilka dni temu, a dokładnie 21 października 2023 roku Jadwiga Barańska obchodziła 88. urodziny. To sprawiło, że mąż artystki postanowił przekazać nowe informacje o stanie zdrowia aktorki. Co powiedział?

Barańska jest w fatalnym stanie

Jadwiga Barańska dzięki roli Barbary Niechcic z filmu „Noce i dni” na zawsze zapisała się w polskiej kinematografii. Zagrała też w „Hrabinie Cosel” czy „Trędowatej”. Wielka kariera stała przed nią otworem, ale gwiazda postawiła na rodzinę. Za karierą męża Jerzego Antczaka, który jest reżyserem, wyjechała do USA.

Niestety od kilku miesięcy do mediów trafiają bardzo smutne wieści. Okazuje się, że aktorka ma poważne problemy ze wzrokiem. Jak się okazuje, u Barańskiej zdiagnozowano schorzenie rogówki lewego oka. Lekarze przekazali kobiecie, że może nawet stracić wzrok. Niedługo później to samo spotkało drugie oko. To jednak nie koniec. Za pomocą mediów społecznościowych Antczak przekazał, że jego żona jest też nieciekawym stanie psychicznym Dodał, że sytuacja jego żony jest naprawdę dramatyczna: Pękniecie biodra spowodowało niedowład prawej nogi i nieustanne bóle ujarzmiane mocnymi środkami.

Jak wynikało z opisu męża aktorki, Jadwiga Barańska często mówiła o śmierci, odmawia obecności pielęgniarki, przyjmowania lekarstw oraz jedzenia. Nie zgodziła się też na kolejną wizytę w szpitalu.

Jerzy Antczak zdradził w jakim stanie jest jego żona

Teraz po 88. urodzinach Jadwigi Barańskiej, mąż gwiazdy znów zabrał głos. Nie tylko podziękował za życzenia, ale przekazał, w jakim jest stanie. – Dziękujemy za te miłe, urodzinowe słowa. Jeśli chodzi o zdrowie Jadwigi, to jest znaczna poprawa. Ale to jeszcze daleka droga do odzyskania pełni sił. Jak spędziliśmy urodziny? Po prostu dziękujemy Bogu, że jesteśmy razem. Pozdrawiamy wszystkich czule – powiedział Jerzey Antczak w rozmowie z serwisem Show News.

