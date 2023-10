Szykuje się największa domówka w Polsce. Co w nowym odcinku „Warsaw shore”?

Półmetek 19. sezonu „Warsaw Shore” zbliża się wielkimi krokami, więc przyszedł czas na tradycyjną domówkę. W willi Ekipy na pewno nie zabraknie dobrego vibe’u. Będą nowe znajomości, pocałunki i… dużo nagości. Premiera 6. odcinka już w niedzielę o 23.00 w MTV Polska.

Galeria:

Przed nami nowy odcinek „Warsaw shore”. Szykuje się najlepsza domówka w historii

Nowy odcinek „Warsaw Shore”

Eskapady po mieście to nie wszystko. Nadszedł długo wyczekiwany dzień największej domówki w Polsce. Uczestnicy „Warsaw Shore” pilnie przygotowują się do przyjęcia gości, ale znajdzie się też czas na Ekipowe zbliżenie. Będą rozmowy, wyznania i odważne żarty. Bo w Ekipie nie ma tematów tabu.

Niebawem do domu Ekipy dotrą pierwsi goście. To idealna pora na zawarcie nowych znajomości. Niektórzy od razu przejdą do rzeczy. Szybko zobaczymy pierwsze pocałunki i nie tylko. Część Ekipy dostanie lekcję dobrego wychowania od Angeliki. Status związku: to skomplikowane. Milena i Sequento postanowią większość wieczoru spędzić w swoim towarzystwie.

Jedyna taka domówka w „Warsaw Shore”

Sarna nie próżnuje i pnie się na szczyt w tabeli rozkoszy, ale Mały nie pozostaje daleko w tyle. Motyle w brzuchu niespodziewanie poczuje też Renatka. Angelika tej nocy odkryje swoje wdzięki, ale jej wybranek będzie musiał obejść się smakiem… Odważnym harcom w jacuzzi będzie towarzyszyć muzyka w wykonaniu wyjątkowych gości. Na plażowej scenie w willi „Warsaw Shore” pojawią się Krist Van D, JVRY, Maluba, Roxaok i Matt Palmer.

To i jeszcze więcej w 6. odcinku 19. sezonu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy”. Premiera już w niedzielę o godz. 23.00 w MTV Polska. Wszystkie odcinki będą też dostępne w serwisie Player.pl. Po każdym odcinku „Warsaw Shore”, o godzinie 23:55 fani formatu mogą oglądać na antenie MTV również nowy sezon programu „All Star Shore” z udziałem Spikera.

Czytaj też:

Ekipa „Warsaw Shore” wraca do Mielna! Ruszyły nagrania do 19. sezonu showCzytaj też:

MTV Video Music Awards 2023. Trudno wybrać najciekawszą stylizację. Sami zobaczcie