Jaqueline z „Love Island” nakryła Bartka z inną uczestniczką. Nie zdążyli opuścić wyspy

Chociaż finał ósmej edycji „Love Island. Wyspa miłości” już za nami, to wciąż budzi kontrowersje. Sezon zwyciężyli Laura i Armin. Chociaż Jaqueline i Bartek zajęli 2. miejsce w formacie, to ich znajomość nie potrwała zbyt długo. Uczestnicy nie zdążyli nawet dotrzeć do Polski.

Uczestnicy „Love Island” nie zdążyli opuścić wyspy po finale, a już doszło do zdrady

W sieci od dawna krążyły plotki, że Jaqueline i Bartek nie są już razem, a powodem miała być niewierność mężczyzny. Żadne z nich nie mogło jednak potwierdzić tych rewelacji, zanim program nie przestał być emitowany. Natomiast chwilę po premierze ostatniego odcinka celebrytka zabrała głos na Instagramie i wyznała, że po zakończeniu zdjęć nakryła swoją sympatię z kimś innym w łóżku.

– Spałam i nagle się obudziłam z silnym przeczuciem, że muszę sprawdzić, co się dzieje. Weszłam do nich przez balkon. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Otworzyłam drzwi, zobaczyłam te ich miny i powiedziałam: cześć misiaki, dobrze się bawicie? – wspominała.

Jaqueline z internautami była całkowicie szczera i opisała poziom zaawansowania amorów. – Nie wiem, czy doszło do penetracji. Widzę ich, Karolina siedzi na nim, ma na sobie koszulkę, dołu nie ma. Nie wiem, czy w tej sekundzie, w której weszłam, był seks. Wiem od innych uczestników, że się działo, działo się wiele razy po finale – dodała.

Kilku z internautów dopytywało, gdzie doszło do tej krępującej sytuacji. Celebrytka wyznała na Instagramie, że po zakończeniu zdjęć ona i Bartek mieli dwa dwuosobowe apartamenty z Oliwą i Adamem. Okazuje się, że wszyscy uczestnicy imprezowali i przemieszczali się po swoich pokojach. Ona ze względu na zmęczenie wcześniej się położyła, a kiedy wstała, zastała swojego partnera w jednoznacznej sytuacji.

Jaqueline z „Love Island” nakryła Bartka z inną uczestniczką

Głos zabrała także Karolina, którą inna uczestniczka „Love Island” nakryła z jej wybrankiem. – Byliśmy w ubraniach – całowaliśmy się namiętnie. […] Pewnie by do czegoś doszło, ale nie widziała nas. […] To nie jest wytłumaczenie, że do niczego nie doszło, ale nie przyłapała nas ostatecznie – przyznała.

Karolina podkreśliła też, że namiętność nie była chwilowa, a oni ukrywali ją kiedy kamery były włączone. Nie zdradziła jednak, jaki był tego powód. Dziewczyna przeprosiła też byłą koleżankę, że nie powiedziała jej o uczuciach do jej partnera. Bartek natomiast podkreślił, że widzowie nie wiedzą wszystkiego. – Tak jak Karolina powiedziała, w odcinkach jest pokazane tylko 45 minut. Wielu sytuacji nie widzieliście – podsumował.

instagramCzytaj też:

Widzowie „Love Island. Wyspa miłości” w szoku. Weronika odeszła z programuCzytaj też:

Sandra z „Love Island” wyznała miłość Mateuszowi. Odpowiedź zaskakuje