Doda uderza w Nergala. „Stwierdził, że ma mnie w du***”

Fani Dody cały czas mogą liczyć na nowe odcinki show „Doda. Dream Show”. Jak co tydzień nie brakuje emocji. Tym razem Rabczewska ucięła sobie pogawędkę z Marylą Rodowicz, a podczas rozmowy oberwało się mężczynom – głównie Nergalowi, który w przeszłości był partnerem wokalistki.

Rabczewska otwiera się w „Doda. Dream Show”

To już drugi format Polsatu, którego Doda jest gwiazdą. Najpierw stacja wyprodukowała program, w którym wokalistka szukała miłości „Doda. 12 kroków do miłości”, teraz show skupia się na jej karierze, a dokładniej trasie koncertowej. „Doda. Dream Show” emitowane jest od września To pierwszy tego typu format doku-reality stacji, w którym widzowie obserwować mogą codzienne życie gwiazdy podczas organizacji trasy koncertowej, promującej krążek „Aquaria”.

Dzięki „Doda. Dream Show” widzowie mogli poznać współpracowników gwiazdy, a także bliskie jej osoby. Powstawał od czerwca do września 2023.

Doda komentuje związek z Nergalem

Jak co tydzień odcinek został wyemitowany także w poprzedni poniedziałek. Kamery uchwyciły moment rozmowy Doroty Rabczewskiej i Maryli Rodowicz. Temat zszedł na związki, a dokładniej na relacje z innymi artystami.

— Przez to, że większość artystów ma podwyższone ego, to jeśli ma obok siebie drugiego artystę, chcąc nie chcąc włącza się taka rywalizacja. Pamiętam, jak byłam kiedyś z muzykiem. Później napisał w swojej biografii, że wchodzi do mnie do domu, a tam wszędzie ja. Na ścianie ja, tu nagroda ze mną – powiedziała Doda.

Wokalistka dalej skomentowała podejście do nagród ówczesnego partnera. – A ja mówię: A co ma k***** być? Maryla Rodowicz?. (...) Co, masz to palić, żeby tylko nikt się nie poczuł urażony? Chować, zakopywać pod ziemię, żeby absolutnie mężczyzna nie miał kompleksów? – pytała koleżankę po fachu.

Szybko można się było zorientować, że Dodzie chodziło o relację z Nergalem. Dodała, że chociaż udawał niewzruszonego jej wyróżnieniami, to kiedy on "zdobył jedną nagrodę na krzyż, to trzymał ją nad telewizorem, żeby wszyscy widzieli – kontynuowała.

Na koniec smutno nawiązała do choroby muzyka, w którą wówczas bardzo się angażowała. — Jak przeszczepił sobie szpik, to stwierdził, że ma mnie w du*** — skwitowała.

Doda i Nergal byli parą

Przypomnijmy, że Doda i Nergal byli parą od 2009 do 2011 roku. Jedna z najgorętszych wówczas par show-biznesu zaskoczyła fanów swoim rozstaniem. Jak później wyjawiła piosenkarka, muzyk zerwał z nią przez telefon i to w Dzień Kobiet.

W czasie ich związku u Nergala wykryto białaczkę. Doda wielokrotnie podkreślała, że podporządkowała mu całe życie. Nie tylko się nim opiekowała i spędzała z nim każdą wolną chwilę, ale także intensywnie angażowała się w poszukiwania szpiku dla gwiazdora.

