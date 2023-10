Edward Miszczak poniósł porażkę? „Temptation Island” znika z anteny

Od kiedy Edward Miszczak został dyrektorem programowym Polsatu, w stacji wiele się zmieniiło. Jedną z takich zmian było nowe reality show „Temptation Island”. Format pojawił się w jesiennej ramówce, ale teraz okazuje się, że nie spełnił oczekiwań władz stacji.

Edward Miszczak od początku nie ukrywał, że pokładał w programie duże nadzieje i, że był to najtrudniejszy format, jaki do tej pory zrealizował. — W ramówce mamy cztery nowości. To bardzo przyzwoita liczba jak na nowy sezon telewizyjny, oferta jest bardzo dobra. To pierwsza ramówka, z której będzie pan mógł mnie rozliczyć. „Temptation Island” chodziło za mną przez wiele lat – powiedział w rozmowie z redakcją Wirtualne Media.

„Temptation Island” znika z antenty

Polską edycję, która wywodzi się z USA, w Polsacie można oglądać od 6 września 2023 roku. Okazuje się jednak, że oglądalność pierwszych trzech odcinków była słaba. Każdy z nich oglądało 230 tysięcy widzów. To spowodowało, że godzina emisji czwartego odcinka została przeniesiona z 21.10 na 23.10, a to sprawiło, że zainteresowanie tym bardziej spadło. Wirtualne Media podały, że szósty odcinek „Temptation Island” zainteresował zaledwie 70 tysięcy widzów. „Średnia po sześciu epizodach to 160 tys. oglądających” – czytamy na portalu.

Chociaż nagrania do drugiej edycji show miały ruszyć w październiku 2023 roku, tak żeby pojawiły się w wiosenne ramówce, to ze względu na wynik, prace zostały odwołane. Stacja zrezygnowała nawet z „Reunionu”, kończącego sezon. Zgodnie z planem uczestnicy mieli spotkać się po spędzeniu kilku tygodni poza programem i opowiedzieć, jak potoczyły się ich losy.

„Temptation Island”. Na czym polega?

„Temptation Island” to program, w którym cztery pary wybierają się na „wyspę pokus”, żeby poddać swój związek próbie. Mężczyźni trafiają do jednej willi, a ich partnerki do drugiej. Na miejscu czekają na nich atrakcyjni single i singielki. Raz na kilka dni uczestnicy mogą podejrzeć swoją drugą połówkę i sprawdzić, czy była im wierna, czy też „uległa pokusie”. Na koniec programu każda z osób decyduje, czy zostaje w związku z partnerem, z którym do niego przyszła, czy daje szansę innemu związkowi.

Nowy format Polsatu prowadził Michał Figurski, który zabrał głos podczas prezentacji jesiennej ramówki. — To jest program o miłości i o prawdzie. To pierwszy program telewizyjny nie do oglądania, ale do przeżywania i przegadania – powiedział.

Format „Temptation Island” został stworzony w USA w 2001 roku. Niedługo później widzowie Polsatu mogli obejrzeć amerykańską edycję. Program doczekał się wersji hiszpańskiej, niemieckiej, holenderskiej, włoskiej i brytyjskiej.

