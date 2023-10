Debatę TVP poprowadzi Anna Bogusiewicz-Grochowska. Co o niej wiemy?

instagramPrzedwyborcza debata, którą zorganizowało TVP, odbędzie się w poniedziałek 9 października 2023 roku o godzinie 18.30. W debacie wezmą udział przedstawiciele komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich 41 okręgach, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji oraz Bezpartyjnych Samorządowców. Polityczne starcie będą prowadzić Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska.

Anna Bogusiewicz-Grochowska – kim jest?

Anna Bogusiewicz-Grochowska pochodzi z Lublina i ma 36 lat. Gwiazda TVP jest absolwentką filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zanim zaczęła swoją przygodę z dziennikarstwem, swoich sił próbowała w różnych konkursach piękności. W 2008 roku brała udział w Miss Polski, gdzie doszła do finału. Ostatecznie zgarnęła tytuł Miss Foto, ale Polskę reprezentowała na wyborach Miss Globe International, które odbyły się w Albanii.

Na Instagramie swoim fanom zdradziła, że to znajome przekonały ją do udziału w Miss Polski. – Finał poprzedzony był wieloma etapami eliminacji i dwoma zgrupowaniami. Poznałam wówczas wielu ciekawych i cudownych ludzi, ale przede wszystkim świetne 27 dziewczyn-finalistek, w tym przyjaciółkę na całe życie. Każda z nas była inna, ale wiele nas łączyło – przekazała.

instagram

Dodała, że atmosfera w trakcie tego wydarzenia była wyjątkowo przyjacielska. Podkreśliła, że żadna z nich nie miała przedłużanych rzęs czy silikonu. – Miałyśmy za to apetyt na cudowną przygodę, zdroworozsądkowe podejście do sprawy i sympatię do siebie nawzajem. Dlatego na zgrupowaniu bawiłyśmy się jak na kolonii i po ciężkich godzinach prób, zdjęć potrafiłyśmy śmiać się do łez w hotelowych pokojach, a podczas wieczornych pogaduch zdążyłyśmy streścić sobie połowę życia. Dlatego też nikt nikomu nie piłował szpilek i nie podkładał nóg. Przed wyjściem na scenę trzymałyśmy się za to za ręce, by dodać sobie otuchy – podkreśliła.

Anna Bogusiewicz-Grochowska prowadzącą debatę TVP. Co o niej wiemy?

Anna Bogusiewicz-Grochowska z Telewizją Polską jest związana od 2017 roku. Wówczas pracowała jako researcherka „Wiadomości”. Później przeszła do TVP Info, gdzie prowadziła „Poranek Info” i „Plan dnia”. „Wiadomości” prowadzi od września 2023 roku. Jest kolejną prezenterką, która pojawiła się w formacie. Od kiedy po aferze z byłą kochanką Michał Adamczyk jest na urlopie, to program TVP prowadzą tylko kobiety.

Chociaż Anna Bogusiewicz-Grochowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, nie wiele można się o niej dowiedzieć. Na Instagramie głównie nawiązuje do pracy oraz stara się być ze swoimi fanami w stałym kontakcie. Wiadomo jednak, że 36-latka jest mamą czwórki dzieci. Na jej profilu głównie jednak pojawia się córka – nie widać jednak jej twarzy.

Czytaj też:

Debata w TVP. PO o nowych ustaleniach: To ma być linczCzytaj też:

Jakimowicz przyznał, że dziennikarka nagrywała jego rozmowy. „Czułem wstyd”