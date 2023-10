Zaskakujacy spot w „Wiadomościach”. „Nawet kobieca intuicja potrzebuje wiedzy”

W „Wiadomościach” jeszcze przed przekazaniem najważniejszych informacji pojawił się spot, w którym prowadzące opowiedziały o bezpieczeństwie kraju oraz o przyszłości Polski, którą sobie wyobrażają. Nie zabrakło wypowiedzi o bezpieczeństwie, dostępie do informacji, a przede wszystkim o szacunku, na który zasługuje każdy człowiek.

„Wiadomości” pokazały spot. Padł temat dostępu do informacji

„Wiadomości” prowadziła Anna Bogusiewicz-Grochowska i to ona z dumą zapowiedziała spot. Od kiedy Michał Adamczyk przebywa na urlope po tym, jak na jaw wyszła afera z jego byłą kochanką, format prowadzą tylko kobiety. Wszystkie z nich wypowiedziały się w materiale.

– W głównym wydaniu „Wiadomości” podejmujemy tematy ważne, najważniejsze – mówiła Anna Bogusiewicz-Grochowska. – Nawet kobieca intuicja potrzebuje wiedzy i informacji – dodała Marta Kielczyk.

Nie mogło zabraknąć Danuty Holeckiej. Prezenterka zwróciła uwagę na dostępność do informacji. – Chcę Polski, w której każdy ma prawo i dostęp do informacji, my jesteśmy dla państwa – stwierdziła.

Natomiats Edyta Lewandowska podkresliła, że pytania, które zadają jako redakcja są zadawane w imieniu Polski. – Chcę się czuć bezpiecznie, ja i moje dziecko – dodała. Wywód o szacunku kontynuowała Holecka.

– Chcę Polski, w której każdy człowiek jest ważny i zasługuje na szacunek. Silnego kraju, który sam decyduje o sobie. Polski, z której jestem dumna – podreśliła.

Na koniec „Wiadomości” wyemitowano spot reporterów formatu, którzy są męskim gronem. Wydźwięk był bardzo podobny.

Internauci miażdzą spot „Wiadomości”

Spot prowadzących wyjątkowo nie spodobał się internautom. W komentarzach nie zostawili na nim suchej nitki. „Ja myślę, że oni chcą się z nami pożegnać, ale nie wiedzą, jak”; „Ale hipokryci”, „Byłoby zabawne, gdybym nie było tak żenująco” – możemy przeczytać.

Niedawno Onet dotarł do stawek, jakie inkasują największe gwiazdy „Wiadomości”. Najwięcej zarabiają Danuta Holecka i Michał Adamczyk. Jak się okazuje TVP zawiera z nimi dwa rodzaje umów. Pierwszy rodzaj dokumentu reguluje zatrudnienie jako osoba fizyczna z gażą „sięgającą w ostatnich latach 5-10 tys. zł”. Drugi rodzaj umowy reguluję współpracę z jednoosobowymi firmami prezenterów, gdzie stawki są znacznie wyższe.

Firma Adamczyka „Mediami” zawarła z TVP umowę od sierpnia 2020 r. do stycznia 2023 r. Jej stawka wynosiła 43 tys. zł miesięcznie. To oznacza, że w tym czasie Adamczyk zarobił blisko 1,3 mln zł. Kolejnym przykladem jest Edyta Lewandowska, która zawarła umowę na 40 tysięcy zlotych. O 10 tysięcy złotych miesięcznie więcej zarabia Danuta Holecka.

Czytaj też:

Jakimowicz przyznał, że dziennikarka nagrywała jego rozmowy. „Czułem wstyd”Czytaj też:

Zofia Zborowska-Wrona: Nie będę apolityczna, by mieć trzy razy więcej followersów