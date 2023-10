Doroty Wellman zabrakło w „Dzień dobry TVN”. Kto ją zastąpił?

„Dzień Dobry TVN” od kilku miesięcy przechodzi prawdziwą rewolucję. Na koniec wiosennego sezonu stacja TVN zaskoczyła swoich widzów. Pięciu z prowadzących musiało pożegnać się z angażem w popularnej śniadaniówce. Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan zostali zwolnieni z programu „Dzień Dobry TVN” i nie zobaczymy ich w nowych odcinkach. Ze względu na swoją działalność na Instagramie z formatem musiał się też pożegnać Filip Chajzer.

W „Dzień Dobry TVN” zabrakło Doroty Wellman. Kto ją zastąpił?

Zmieniły się godziny emisji śniadaniówki oraz studio, w którym nagrywany jest program. Od 4 września „Dzień Dobry TVN” rozpoczyna się o 7.45, czyli o 15 minut wcześniej niż do tej pory, kończy się natomiast o 11.25. Studio natomiast jest dużo bardziej przytulne. Nie tylko wystrój się zmienił, ale także rozkład pomieszczenia.

Twórcy „Dzień Dobry TVN” kolejny raz zaskoczyli widzów. Wyjątkowo u boku Marcina Prokopa nie pojawiła się Dorota Welleman. Ku zaskoczeniu fanów razem z Prokopem format w zastępstwie prowadził Damian Michałowki. Na co dzień dziennikarz jest telewizyjnym partnerem Pauliny Krupińskiej-Karpiel. Panowie program rozpoczęli żartem.

– Dzisiejszy program po raz pierwszy prowadzimy w takim oto męskim duecie. Marcin Prokop wczoraj zadzwonił: "ej, kolego może byś wpadł pobawić się mieczem na antenie?", a ja mówię "okej"! – powiedział Damian Michałowski. Równie dobrym żartem odpowiedział Marcin Prokop. – Mówiłem" wpadnij do mnie do domu pobawić się ogólnie", ale zrozumiał coś innego. Przyszedł rano – dodał rozbawiony prowadzący.

Marcin Prokop bez Doroty Wellman. Weimy, jak zmiana podobała się internautom

Informacja o tym, że Dorota Wellman nie będzie prowadzić „Dzień Dobry”, pojawiła się w mediach społecznościowych dopiero w czwartek wieczorem.

Co prawda nie wiadomo, jaki jest powód nieobecności prezenterki, ale widzowie byli zachwyceni. „Świetny duet prowadzących”; „Dzień dobry panowie... jak miło Was widzieć... Duet dzisiaj również super”; „Wspaniali Panowie, moi ulubieńcy! Cudnie sie Was ogląda i słucha, możecie tak zawsze razem występować”; „Dzisiejszy duet wymiata... banan na twarzy cały czas”; „Wspaniali Panowie, moi ulubieńcy! Cudnie się Was ogląda i słucha, możecie tak zawsze razem występować”; „Jesteście wspaniali!” – mogliśmy przeczytać.

