W nowym odcinku „Warsaw shore”: Bajeczna noc i 50 twarzy Angeliki

Ekipa „Warsaw shore” nie zwalnia tempa. Już w najbliższą niedzielę kolejna szalona impreza i moc atrakcji. Przed nami gorące pocałunki, romantyczne gesty, poważne rozmowy i miłość od pierwszego wejrzenia. Małego, Sarnę i Renatkę czeka z kolei nadmorski quest, któremu nie podoła nawet Boss.

Galeria:

Co w nowym odcinku „Warsaw shore”?

„Warsaw shore” nowy odcinek

Niektórzy członkowie Ekipy będą mieli pracowity dzień. Renatkę, Sarnę i Małego czeka nie lada wyzwanie. Przy takim poziomie trudności wymięka nawet Boss! Po wykonaniu zadania Ekipowicze oczami wyobraźni przeniosą się na pokład Titanica. Poranny challenge zainspiruje też chłopaków do przygotowania aromatycznej zupy.

Później uczestnicy nabiorą wiatru w żagle i poczują ducha rywalizacji. Jazda rowerem okaże się trudniejsza niż pływanie kajakiem – zwłaszcza, kiedy nie wszyscy grają czysto… Imprezowicze spróbują też zrobić trochę szumu na deptaku w Mielnie. Sequento postanowi uszczęśliwić Milenę, w Sarnie obudzi się dzikie zwierzę, a Iryna pozostanie obojętna na jego zaloty.

Tej nocy w klubie znów będzie bajecznie. Gorąca atmosfera sprawi, że na parkiecie odpali się nawet Renatka. Ale nie tylko ona pokaże zupełnie nowe oblicze! Uroczy nieznajomy skradnie serce Angelice. Wkrótce okaże się jednak, że jej wybranek przyszedł tam dla kogoś innego… Czy impreza zakończy się ostrą dramą?

3. odcinek „Warsaw shore”. Co się działo?

Natomiast w poprzednim odicnku Ronaldo i Sequento zadbali, aby wszyscy aktywnie spędzili poranek. Świeżaki przeszli chrzest bojowy i zaliczą test na Ekipowicza, a atmosferę w domu dodatkowo podgrzeje erotyczny taniec. Sporty wodne skutecznie ostudziły emocje.

Później ekipa wybrała się do Szczecina. Tego dnia najbardziej szalonych imprezowiczów w Polsce czekała daleka wyprawa do klubu Pinokio. Bifor przeniósł się do busów, a Renatka zaliczyła wyjątkowo szybki game over. „Warsaw Shore” to ostra jazda nie tylko na imprezach – zanim Ekipowicze podbili klubowy parkiet, czekała ich rozgrzewka w miejscowym parku rozrywki.

Rollercoastery i inne ekstremalne atrakcje dostarczły skrajnych emocji, a Spiker ponownie udowodnił, że ma stalowe nerwy. Ekipa ruszyła na imprezę naładowana adrenaliną. Nie zabrakło też dram – na loży pojawił się wyjątkowy gość i doszło do kolejnej kłótni ekipowej ex-pary. „Bracia z jednego jaja” ruszyli na polowanie, a Czarny Polak znów nie pozostał obojętny na wdzięki Oli.

Kiedy premiera nowego odcinka „Warsaw shore”?

Czwarty odcinek 19. sezonu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” pojawi się na MTV już w niedzielę o godz. 23.00. Wszystkie odcinki będą też dostępne w serwisie Player.pl. Po każdym odcinku „Warsaw Shore”, o godzinie 23:55 fani formatu mogą oglądać na antenie MTV również nowy sezon programu „All Star Shore” z udziałem Spikera.