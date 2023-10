„Kuchenne rewolucje” tym razem w Gdańsku. Gessler wskaże błędy właścicielowi

Restauracja, którą ostatnio zajmowała się Magdą Gessler, jak wszystkie poprzednie jest na skraju bankructwa. Jest to jednak zaskakujące, ponieważ znajduje się w Gdańsku. Mieszka tam pół miliona osób, a drugie tyle odwiedza je w letnim sezonie. Co mogło pójść nie tak? Postanowiła to sprawdzić niekwestionowana królowa polskiej gastronomii.

Kolejne „Kuchenne rewolucje” przed nami

W najnowszym odcinku „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler pojawi się w Gdańsku. Jej celem będzie restauracja Mio Gastro. Właściciel zdradził, że wystrój był inspirowany tatuażami, które ma na sobie on sam oraz jego szef kuchni. Szef kuchni miał też wpływ na kartę. 29-letni właściciel Daniel przyznał, że menu dopasował do umiejętności pracownika. Z tego powodu niemal w środku Gdańska serwowana jest kuchnia włoska. Panowie podają pizzę, makarony i inny południowe przysmaki.

Magda Gessler, która pojawi się w Mio Gastro i z typową dla siebie szczerością oceni tamtejszą kuchnię. Gwiazda TVN spróbuje znaleźć przyczyny niepowiedzenia restauracji, która, mimo że jest nieco oddalona od centrum Gdańska, to tam także powinna cieszyć się zainteresowaniem.

Gessler jak zawsze będzie bezlitosna. Nowy odcinek „Kuchennych rewolucji”

W najnowszym odcinku „Kuchennych rewolucji” widzowie nie tylko będą mieli okazję zobaczyć, jak następowały zmiany, ale także czy knajpie udało się przetrwać po rewolucji Gessler. Po kilku tygodniach celebrytka jak zwykle odwiedzi lokal i sprawdzi, jak im idzie. Emisja na TVN o godzinie 21.35.

Poprzedni odcinek „Kuchennych rewolucji”

W poprzednim odcinku Magda Gessler poproszona została o pomoc w restauracji Dziupla u Wuja, prowadzonej przez czwórkę właścicieli przy ruchliwej drodze.

Gessler pojawiła się w lokalu dosłownie w ostatnim momencie, gdy właściciele nie mieli już żadnych oszczędności, aby inwestować w lokal. Przede wszystkim restauratorka na wejściu zwróciła uwagę na to, że w restauracji jest bardzo zimno, co może odstraszać klientów. Potem było już tylko gorzej – placki ziemniaczane były za twarde i za szybko usmażone, żurek był „najgorszym, jaki w życiu jadła”, a golonki po prostu nie dało się pokroić.

Ostatecznie rewolucja się udała, a knajpa działa do dzisiaj. Ich rozwój oraz dania, które serwują, możemy obejrzeć na ich Facebooku.

