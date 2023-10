Doda i Dariusz Pachut znów są razem? Byli widziani razem

W wakacje do mediów dotarły informacje, że Doda i Dariusz Pachut nie są już parą. Było to dla wszystkich zaskoczeniem, bo wcześniej oboje byli bardzo aktywni w mediach społecznościowych i chwalili się swoim uczuciem. Teraz jednak okazuje się, że para do siebie wróciła.

Doda i Dariusz Pachut rozstali się

Kiedy Doda wróciła do show-biznesu nie tylko wydała krążek po długiej przerwie, ale też wzięła udział w randkowym show. Na oczach widzów Polsatu szukała prawdziwej miłości. Nie udało się jej jednak znaleźć kandydata do związku, ale szybko zakochała się w Dariuszu Pachucie.

Związek z podróżnikiem, sportowcem i ratownikiem medycznym wokalistka potwierdziła w listopadzie 2022 roku. Konta gwiazd na Instagramie zalały wówczas ich zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, ćwiczeń czy wygłupów. W wakacje 2023 roku jednak z ich profili w mediach społecznościowych zniknęły liczne wspólne fotki, a fani zaczęli dociekać, co się stało.

Niedługo później przed prezentację ramówki Polsatu Doda zaapelowała do dziennikarzy. Piosenkarka poprosiła o pomijanie tematu jej życia prywatnego i przyznała, że obecnie przechodzi „trudny czas”. Natomiast Pachut zabrał głos na Instagramie. „Pokazując swoje, szczęście poszliśmy w całkowicie złą stronę… do której nigdy nie powrócimy…” – napisał wówczas.

Doda i Dariusz Pachut wrócili do siebie?

Później Doda potwierdziła te doniesienia w jednym z odcinków swojego nowego programu „Doda. Dream Show” i podkreśliła, że więcej nie popełni takiego błędu, jakim jest chwalenie się związkiem w mediach społecznościowych. Teraz natomiast Super Express donosi, że Pachut i Rabczewska znów są parą. Ma o tym świadczyć zdjęcie zrobione po koncercie piosenkarki podczas wydarzenia Roztańczony PGE Narodowy. Celebryci wsiadali do jednego samochodu. Redakcja wspomnianego medium powołała się też na swojego informatora.

– Rozstali się, ale postanowili walczyć o swoją wyjątkową relację. Trwało to kilka tygodni, ale udało im się dojść do porozumienia i wypracować kompromis. Znowu są razem – twierdzi źródło.

