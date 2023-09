„Kuchenne rewolucje”. Co dziś dzieje się z restauracją Pękata Chata? Sprawdziliśmy!

Górki Wielkie to wieś położona na Śląsku Cieszyńskim, niedaleko Bielska-Białej. Tam Magda Gessler poproszona została o pomoc w restauracji Dziupla u Wuja, prowadzonej przez czwórkę właścicieli przy ruchliwej drodze.

Po ośmiu latach w skromnym lokalu, właściciele postanowili się przenieść do znacznie większej karczmy. To wiązało się z ogromnymi kosztami, które postawiły pod znakiem zapytania przyszłość miejsca. Nie było gości, a oliwy do ognia dolewał fakt, że właściciele mieli ze sobą mnóstwo konfliktów.

„Kuchenne rewolucje”. Gessler nie mogła przekroić golonki

Gessler pojawiła się w lokalu dosłownie w ostatnim momencie, gdy właściciele nie mieli już żadnych oszczędności, aby inwestować w lokal. Przede wszystkim restauratorka na wejściu zwróciła uwagę na to, że w restauracji jest bardzo zimno, co może odstraszać klientów. Potem było już tylko gorzej – placki ziemniaczane były za twarde i za szybko usmażone, żurek był „najgorszym, jaki w życiu jadła”, a golonki po prostu nie dało się pokroić.

Restauratorka poleciła właścicielom, by zaopatrzyli się w lokalne produkty. Zmieniła nazwę restauracji na „Chata Pękata” i zarządziła serwowanie dań opartych na pieczonych warzywach i wieprzowinie. Finałowa kolacja udała się, a Gessler pozostało wrócić po kilku tygodniach, aby sprawdzić lokal. Na szczęście, wszystko jej bardzo smakowało. – Słuchajcie, tu jest genialnie. W życiu nie jadłam tak dobrej powtórki z moich dań – przyznała.

„Kuchenne rewolucje”.Co dzieje się teraz z restauracją Pękata Chata?

Lokal Pękata Chata z ostatniego odcinka „Kuchennych rewolucji” wciąż jest otwarty dla gości, a dania, jakie serwuje, możemy obejrzeć choćby na jego Facebooku. Restauracja pochwaliła się w najnowszym wpisie, że jest już po emisji programu TVN z ich udziałem.

„Powodzenia i trzymam kciuki zeby caly czas tak bylo”; „Tak trzymajcie! Powodzenia”; „Brawo! Super odcinek”; „Wpadam na pewno na gulasz”; „Super ekipa,fajny odcinek i życzę powodzenia” – piszą widzowie, którzy już wyśledzili w sieci lokal.

facebookCzytaj też:

Magda Gessler krzyczała i tłukła talerze w „Dzień Dobry TVN”. Zaapelowała do kobietCzytaj też:

Piotr Ikonowicz szczerze o relacji z Magdą Gessler: Ona karmi bogatych, ja biednych