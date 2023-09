Seria wpadek w materiale TVP. Nawet Blanka była zaskoczona

Na niedzielny wieczór zaplanowany był koncert w Wilnie, którego organizatorem była Telewizja Polska. W ramach zachęcenia do obejrzenia „Roztańczona Litwa. Letnia trasa TVP” prezenterzy weekendowego wydania „Pytanie na Śniadanie” Ida Nowakowska i Tomasz Wolny połączyli się ze studiem i oddali głos reporterowi.

Zaskakująca rozmowa w TVP. Doszło do serii wpadek

Dziennikarz postanowił porozmawiać z Blanką, która reprezentowała nasz kraj podczas konkursu Eurowizji. Jak się jednak okazało, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Trzeba przyznać, że wokalistka nie była zbyt rozmowna.

– Wszystko gotowe, wszystkich zachęcam do oglądania – zaczęła Blanka. Chwilę później mężczyzna zapytał gwiazdę, jakie piosenki zamierza wykonać. – Oczywiście, że będzie „Solo” i będzie „Boys are toys”. Mam nadzieję, że wszyscy będą bacznie oglądać – zachęcała celebrytka. Reporter się nie poddawał i nawiązał do choreografii. – Twoje występy charakteryzują się tym, że są najbardziej roztańczonymi kawałkami. Dziś też tak będzie? – mogliśmy usłyszeć. To pytanie również nie zachęciło finalistki Eurowizji do rozwinięcia tematu. Opowiedziała krótko: Zawsze tak będzie.

Później nie zabrakło sporej pomyłki. – Nie pierwszy raz jesteś na Litwie, jak kojarzysz występy przed litewską publicznością? Choć dziś będzie tu tez wielu Polaków – powiedział dziennikarz. Blanka szybko zaprzeczyła. – Akurat to będzie mój pierwszy występ na Litwie. Wcześniej robiłam tu inne rzeczy, promowałam piosenkę, więc to będzie pierwszy koncert – tłumaczyła. Na koniec pracownik TVP kolejny raz zapytał o przeboje, które wykona gwiazda: Chcę cię pociągnąć za język. Jaka jest playlista przygotowana na ten wieczór? – mogliśmy usłyszeć. Blanka krótko odparła: „Solo” i „Boys like toys”.

Koncert „Razem dla bezpiecznych granic” w TVP

W niedzielny wieczór odbyło się jeszcze jedno wydarzenie TVP. W dniu rocznicy rosyjskiej inwazji na Polskę na Przesmyku Suwalskim zorganizowano koncert „Razem dla bezpiecznych granic”. Na suwalskiej scenie wystąpili między innymi Krzysztof Cugowski, Natasza Urbańska, Viki Gabor i Maja Hyży. W koncercie udział wezmą także zagraniczni wokaliści – Agnė Buškevičiūtė z Litwy, Getter Jaani z Estonii i Aminata z Łotwy.

Zaproszeni artyści wykonali piosenki wojskowe i pieśni patriotyczne, takie jak „Ballada o małym rycerzu”, „Warszawskie dzieci”, czy „Czerwone maki na Monte Cassino”.

