Kto będzie nas reprezentować na Eurowizji Junior? Znamy nazwiska kandydatów

W niedzielę 17 września 2023 odbył się już trzeci odcinek „Szansy na sukces. Eurowizja Junior”. Do finału przeszła kolejna uczestniczka. Odcinek jak zwykle prowadził Aleksander Sikor, natomiast młodych artystów oceniali: Gromee, Viki Gabor i Marek Sierocki.

„Szansa na sukces” już piąty raz wybierze reprezentanta Polski podczas Eurowizji dla dzieci. Za nami trzy odcinki, które wyłoniły młode talenty. Filip Robak, Gracjana Górka, Leon Olek oraz Daria Malicka to osoby, który mają szansę na reprezentację Polski. Kto dołączył do tego grona?

Znamy skład finałowego odicincka eliminacji Eurowizji Junior

Za nim ostatni odcinek „Szansy na sukces”, gdzie młodzi wokaliści i wokalistki wykonali światowe hity oraz przeboje prezentowane na Eurowizji. Sabina Bednarz wykonała „Dance Monkey”, Emilia Franica – „Superhero”, Antek Pytlak – „Rain On Me”, Antonina Smerkowska – „Anywhere”, Natalia Pawelska – „Light Me Up”, Kornelia Sadowska – „As It Was”, a Maja Krzyżewska – „Set Fire To The Rain”.

Decyzją jury do wielkiego finału przeszła Maja Krzyżewska, która wykonała wielki hit Adele. Dziewczynka pochodzi z Podlasia, gdzie uczęszcza na zajęcia w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jak mogliśmy się dowiedzieć, poza muzyką inspiruje się ćwiczeniami na szarfie akrobatycznej i podróżami. Widzowie mogą kojarzyć ją z show TVP „The Voice Kids”. Wystąpiła w szóstej edycji i dołączyła do drużyny Cleo.

O tym, kto będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji Junior, dowiemy się za tydzień 24 września 2023 roku.

Eurowizja Junior 2023

21. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się w niedzielę 26 listopada w Nicei. Slogan konkursu brzmi „Heroes”. W tegorocznym konkursie czeka nas kilka zmian. Po kilku edycjach Europejska Unia Nadawców zrezygnowała z możliwości prezentowania podczas występów wcześniej nagranych nakładek wideo.

Ponadto wszyscy wykonawcy będą musieli występować na żywo i nie wolno będzie wykorzystywać sprzętów usprawniających wokal uczestników. To też pierwsza w historii edycja konkursu, w której wystąpią wszystkie państwa tzw. Wielkiej Piątki.

