Kulinarna przygoda Jakubiaka – kucharz wyrusza do Azji. Kiedy premiera?

Jeden z najsympatyczniejszych polskich kucharzy powraca, a w zasadzie rozpoczyna nową kulinarną przygodę. W kolejnej serii programu Tomek Jakubiak rusza do południowo-wschodniej Azji, by rozgryźć jej najsmaczniejsze regiony i odwiedzić największe miasta Tajlandii i Kambodży.

Jakubiak dowie się, jak powstaje mleko kokosowe i jak rośnie pieprz. Spróbuje też najbardziej cuchnącego owocu na świecie i smażonej tarantuli. Pozna wspaniałych ludzi, którzy tak jak on kochają jeść i o miejscowej kuchni wiedzą niemal wszystko. Przez południe Tajlandii i tropikalną wyspę Koh Chang, po odwiedziny na końcu świata, gdzie pieprz rośnie, Tomek Jakubiak odwiedza kolejne rejony Azji.

Kiedy premiera programu Tomasza Jakubiaka?

Już 24 wrzenia 2023 roku na antenie Canal+ Kuchnia rusza kolejna odsłona programu Tomka Jakubiaka, w której tym razem odkryjemy smaki kuchni tajskiej oraz posmakujemy dań z Kambodży. W pierwszym odcinku najnowszej serii Tomek dotrze na daleką północ Tajlandii tuż przy granicy z Birmą. To właśnie te terany zamieszkuje ludność plemienia Akha, która z powodzeniem zajmuje się uprawą kawowca. W tutejszej wsi Tomek dowie się, jak powstaje kawa od momentu zbioru kawowych jagód, do momentu wlania czarnego napoju do filiżanki. Nasz prowadzący przetestuje też proste dania, które przygotują dla niego mieszkańcy wioski.

Jakubiak pozna tajemnice kuchni azjatyckiej

Na kambodżańskiej prowincji w regionie Kampot, Tomek spędzi kilka dni z rodziną farmerów w ich gospodarstwie. Pozna zwyczaje khmerskiego życia na wsi i spróbuje lokalnych dań. Ale przede wszystkim rozgryzie pieprzną tajemnicę i dowie się, jak powstaje jedna z najpopularniejszych przypraw na świecie.

Podczas jednej z eskapad trafia na plantację durianów. Tam dowie się w jaki sposób uprawia się te cuchnące owoce i dlaczego są tak bardzo cenione wśród Azjatów. Później odwiedzi przemiłego restauratora serwującego słynną zupę Tom Kha i w organicznym ogrodzie swojego gospodarza sprawdzi, jak powstaje mleko kokosowe. To będzie pyszna przygoda.

Nie byłoby pełnej kulinarnej wyprawy po Tajlandii, gdyby ominąć Bangkok. Ta jedna z najsmaczniejszych azjatyckich metropolii wciągnie Tomka bez reszty. Tutaj spotka się ze swoimi kolegami po fachu — Adrianem i Konradem — Polakami, którzy w stolicy Tajlandii z powodzeniem prowadzą swoją autorską restaurację. Wspólnie z Adrianem Tomek ruszy też w miasto w poszukiwaniu najciekawszych smaków Bangkoku.

Nowy program Tomasza Jakubiaka na Canal+

Premiera programu „Jakubiak rozgryza Tajlandię i Kambodżę” już 24 września 2023 roku. Nowe odcinki co niedzielę o godz. 12:00 w CANAL+ Kuchnia oraz w serwisie CANAL+ online.

