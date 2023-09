„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” powraca! Dziś startuje nowy sezon

W 19. sezonie programu Ekipa z Warszawy wróciła do Mielna, gdzie w poprzednich edycjach imprezowały legendy formatu – Wojtek Gola, Stifler, Pedro czy Mała Ania. Zdjęcia do letniej edycji kultowego programu MTV Polska odbywały się na terenie specjalnie przygotowanej posiadłości, a także w najpopularniejszych klubach imprezowego centrum Wybrzeża i okolicy.

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” powraca. Rusza 19. sezon

Nowy sezon „Warsaw Shore”

Nowy sezon, nowy dom i... nowe twarze. Tym razem do letniej rezydencji Ekipy jako pierwszy zawita świeżak. Czarny Polak na dobre rozgości się w kolorowej willi i do perfekcji opanuje sztukę kamuflażu. Chwilę później dołączy do niego reszta uczestników, a wśród nich Renatka – kolejna debiutantka 19. sezonu. Wszyscy z otwartymi ramionami przyjmą nowych Ekipowiczów. W końcu Warsaw Shore to zawsze rozgrywka w trybie „multiplayer”!

Para po rozstaniu i grupa zdeklarowanych singli? Taka kompilacja może okazać się naprawdę zabójczym combo! Spotkanie po kilku miesiącach to dobry moment na aktualizację statusów i celów na nadchodzący sezon. Ola nie będzie zwlekać i szybko zaopiekuje się nowym nabytkiem Ekipy, Sarna postanowi zawalczyć o względy Renatki, a Milena spróbuje znaleźć miłość Spikerowi.

Pierwszy odcinek nowego sezonu „Warsaw Shore”

W pierwszym odcinku „Warsaw Shore” nie mogło zabraknąć nieoczekiwanych zwrotów akcji i dram. W rolach głównych tym razem Milena, Sequento i... Angelika. Grzeszki spoza sezonu wywołają niemałą spinę. Padną mocne słowa, poleją się łzy, a napoje znów posłużą jako broń dużego kalibru. Czy obędzie się bez ofiar?

Nowe odcinki „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” w każdą niedzielę o godz. 23.00 w MTV Polska. Premiera pierwszego z nich już 17 września. Wszystkie odcinki będą również dostępne w serwisie Player.pl.

