„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Marcin i Kinga nie są już razem?

Zaledwie w poniedziałkowym odcinku mogliśmy zobaczyć, jak Kinga i Marcin stanęli na ślubnym kobiercu, a teraz do sieci trafiła informacja, że uczestnicy Ślubu od pierwszego nie są już razem.

W drugim odcinku „Ślubu od pierwszego wejrzenia” poznaliśmy Kingę i Marcina. 27-letni mężczyzna ze Szczecina jest absolwentem farmacji i pracuje w jednej ze szczecińskich aptek. W rozmowie z ekspertkami przyznał, że potrzebuje stabilizacji i dlatego zgłosił się do formatu. To, czego nie mógłby zaakceptować to niestabilność emocjonalna partnerki i przyjmowanie przez nią leków na depresję.

Natomiast Kinga z Gdańska stwierdziła, że jest już gotowa na założenie rodziny, a „brakuje tylko tego męża”. 27-latka pracuje jako nauczyciel wspomagający oraz jako psycholog w swoim gabinecie. Podkreśliła, że najważniejsza w relacji jest dla niej szczerość i stabilność finansowa.

Niestety trudno było nie zauważyć, że Marcin nie jest zachwycony partnerką wybraną przez ekspertów.

– Nie chciałem wyciągać za szybko wniosków odnośnie Kingi. (...) Szczerze mówiąc, nie odwróciłbym się za nią na ulicy, gdyby mnie minęła. Jednak to o niczym nie świadczy – wyznał.

W dalszej części dodał, że stara się trzymać emocje na wodzy. – Staram nie kierować się pierwszą opinią, żeby za szybko kogoś nie skreślić, ale też za szybko nie wpaść też w jakieś zauroczenie, czy nawet za szybko nawet się nie zakochać – powiedział.

Kinga i Marcin nie są już parą?

Teraz uczestnik jednej z poprzednich decyzji stwierdził, że para nie jest już razem. Marcin Wichrowski, którego mogliśmy oglądać w drugiej edycji formatu, w publicznym komentarzu poinformował internautów, że Kindze i Marcinowi nie udało się stworzyć związku. Nie napisał jednak, skąd posiada takie informacje.