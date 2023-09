Kolejny odcinek show Dody. Pojawił się wątek przyrodniego brata i Radosława Majdana

W jesiennej ramówce na antenie Polsatu emitowany jest program „Doda. Dream Show”. To pierwszy tego typu format doku-reality stacji, w którym widzowie obserwować mogą codzienne życie gwiazdy podczas organizacji trasy koncertowej, promującej krążek „Aquaria”.

To już kolejne show Polsatu z Dodą w roli głównej. Najpierw stacja wyprodukowała program, w którym wokalistka szukała miłości, teraz format skupia się na jej karierze, a dokładniej trasie koncertowej.

Doda opowiedziała o przyrodnim bracie

Nowe odcinki emitowane są w każdy poniedziałek o godzinie 20.05. 11 września 2023 roku w „Doda. Dream Show” nie zabrakło emocji. Wokalistka przede wszystkim spotkała się ze swoją mamą. Panie wybrały się na obiad, gdzie mama celebrytki wręczyła jej listy z prośbą o autograf. Jak się okazało była też tam wiadomość o przyrodnim bracie gwiazdy.

– Mam prośbę i powiedz jednoznacznie, czy jesteś w stanie coś w tej kwestii pomóc, czy nie – powiedziała Wanda Rabczewska. Doda szybko zareagowała, kiedy dowiedziała się, że to wiadomość od jej brata. – Teraz to chodzi o mój spokój przed śmiercią – odparła jej matka. Ostatecznie młoda Rabczewska otworzyła list, ale nie zdradziła jego treści.

Mało kto wie, że Doda ma przyrodniego brata Rafała. To nieślubny syn jej matki, który przyjął nazwisko ojca gwiazdy. Przez jakiś czas był jej agentem. W show opowiedziała o tym, jak to się stało, że u niej pracował.

– Połączyliśmy się kiedyś na chwilę, kiedy moja mama stwierdziła, że on będzie pracował u mnie jako menedżer. To wiązało się z ogromnymi stresami dla mnie, niemożliwością podjęcia dla mnie słusznych decyzji ze względu na te konotacje rodzinne. Mam miękkie serce, chciałabym, żeby moja rodzina była zadowolona, żeby wszystko im dobrze szło, żeby sobie zarabiali dzięki mnie. Natomiast to nie było dobre. To naprawdę nie było dobre — powiedziała.

W show Dody wątek Radosława Majdana

Co ciekawe, pojawił się też wątek pierwszego męża gwiazdy – Radosława Majdana, o którym Doda mówi bardzo rzadko. Wszystko za sprawą zdjęcia, które pokazała w programie mama Rabczewskiej. Kobieta wręcz rozpływała się nad celebrytką oraz jej stylizacją sprzed kilku lat.

– Ona nie tylko ma talenty wokalne. Teraz wszyscy oszaleli na punkcie Barbie, a moja córka, sięgnę po telefon. Jaki tu jest piękny kostium. Jakie tu są szczególiki. Bo Dorotka to taki „szczególarz” jest, detalistka. Wszystko musi grać, wszystko musi być piękne. Każdy się śmiał, że różowy, kiczowaty – powiedziała. Widzowie mogli zobaczyć Dodę w różowo-białej sukience, a za nią jej ówczesnego ukochanego Radosława Majdana, który zdecydował się na biały garnitur.

Czytaj też:

Ile osób obejrzało pierwszy odcinek „Doda. Dream Show”? Mamy wynikiCzytaj też:

Management Dody wydał oświadczenie. Artystka ma dość