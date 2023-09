Jarosław Jakimowicz znalazł nową pracę. Już dziś wraca na antenę

54-letni Jarosław Jakimowicz w latach 2019-2023 był jednym z gospodarzy „Pytania na Śniadanie Extra”, a w latach 2020-2023 współprowadził program społeczno-polityczny „W kontrze” na TVP Info i był częstym gościem formatu „Jedziemy”.

Karierę na Woronicza aktor zakończył jednak w atmosferze skandalu. Został zwolniony z TVP ze względu na „nieprzyzwoite zachowania”, głównie w stosunku do pracujących z nim kobiet. Takie wnioski płynęły z treści pisma szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, które przedostało się do mediów.

„Bezpośrednim powodem rozstania z Jakimowiczem były seksistowskie i przemocowe relacje w miejscu pracy, konkretnie wulgarne wyzwiska do kobiet i tak też ma wpisane na wypowiedzeniu współpracy” – mogliśmy przeczytać w dokumencie.

Aktor nie mógł pogodzić się ze zwolnieniem z TVP – często w swoim profilach w mediach społecznościowych dodawał później filmiki, w których tłumaczył, jak wyglądała praca w Telewizji Polskiej i opowiadał o jej kulisach.

Jakimowicz ma nową pracę.Gdzie?

W niedzielę 10 września Jarosław Jakimowicz poinformował na swoim Instagramie, że rozpoczyna nową pracę w konserwatywnym portalu Prawy.pl. Już w poniedziałek 11 września o godzinie 18:00 aktor i dziennikarz „zaczyna nadawanie”. Z tego, co przekazał wynika, że jego audycje nadawane będą też w środy i piątki o tej samej porze.

„Jutro rozmowa z moim nowym szefem- Księdzem Ryszardem Halwą” – podał. „Moja żona po pierwszym miesiącu kiedy to budowałem nowe studio wg własnego pomysłu powiedziała: Oj nie wiem czy Ksiądz wie na co się zapisał? O to też go zapytam. Taki był mój warunek współpracy. Przebudowa. Przebudowujemy wszystko. Chcę stworzyć standardy telewizyjne. Dwa tygodnie opóźnienia, ale studio mam jak chciałem. Piękne. Będę robił wywiady jak również tzw ltt, materiały reporterskie na tzw. mieście. Dokładnie to samo co »W kontrze«” – zapowiedział Jakimowicz. „Tam teraz popłuczyny, że nie da się tego oglądać” – podsumował.

