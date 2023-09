Joanna i Kamil z „Rolnik szuka żony” wzięli ślub. Mamy zdjęcie!

„Rolnik szuka żony” to program, który zawsze przyciąga tłumy widzów przed telewizory i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mimo że za nami 9. edycja, to format wciąż ma wielu fanów. Życie uczestników z poprzednich sezonów zawzięcie śledzą internauci i komentują zarówno nowe związki, jak i kolejne kroki w relacjach powstałych w „Rolnik szuka żony”.

Kolejna para z „Rolnik szuka żony” wzięła ślub

Teraz produkcja show pochwaliła się kolejnym zalegalizowanym związkiem. Na ślubnym kobiercu stanęli Joanna i Kamil z ósmej edycji. To już trzecia para, która poznała się dzięki formatowi i wzięła ślub. W tym roku tak powiedzieli sobie: Marta Paszkin i Paweł Bodzianny oraz Adrianna i Michał Tyszkowie.

Zdjęcie z uroczystości Joanny i Kamila zlazło się na Instagramie „Rolnik szuka żony”. „Dziś »tak« powiedzieli sobie Joanna i Kamil! Kochani, wspaniali, najpiękniejsi nasi! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! Sto lat młodej parze!” – czytamy.

W dalszej części nie zabrakło zapowiedzi kolejnego sezonu. „Najpiękniejsze w »Rolnik szuka żony« jest to, że co jakiś czas mamy to szczęście i ten zaszczyt, że możemy opublikować zdjęcie takie jak to, otwierający nowy rozdział historii, która zaczęła się od jednego listu. A już wkrótce Marta dostarczy nowe listy” – napisano.

Joanna i Kamil poznali się podczas ósmej edycji „Rolnik szuka żony”. Para doczekała się już córeczki Antoniny.

Nowy sezon „Rolnik szuka żony”

Tymczasem wielkimi krokami zbliża się premiera 10. sezonu popularnego programu. „Rolnik szuka żony” powróci na antenę już w niedzielę 17 września 2023 roku.

instagramCzytaj też:

Marta Manowska nie pojawiła się na ślubie Ady i Michała z „Rolnik szuka żony”. Uczestniczka zabrała głosCzytaj też:

Ada i Michał z „Rolnik szuka żony” wzięli ślub! Są fotki z uroczystości