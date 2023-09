Onet: Michał Adamczyk dotkliwie pobił kobietę. „Wyrywał mi włosy i groził śmiercią”

W czwartek 7 września na portalu Onet pojawił się artykuł Mateusza Baczyńskiego, w którym opisane zostały prokuratorskie zarzuty, jakie ponad 20 lat temu usłyszeć miał Michał Adamczyk, pracujący wówczas jeszcze w stacji TVN. Autor publikacji tłumaczy, że redakcja zdecydowała się ujawnić informacje, w jakich jest posiadaniu, ponieważ dotyczą osoby, która „każdego dnia kształtuje opinie milionów Polaków”.

Onet publikuje zeznania rzekomej ofiary Michała Adamczyka

Historia, której dotyczy artykuł, miała mieć miejsce w 2000 roku w miejscowości Stary Smokowiec na Słowacji, a jej bohaterami mają być Michał Adamczyk oraz kobieta, z którą dziennikarz miał rzekomo romans od 1998 roku. W tym czasie zarówno dziennikarz, jak i ona, mieli własne rodziny.

Według kobiety, do której zeznań z tego okresu dotrzeć miał Onet, podczas wspólnego wypadu z Adamczykiem w góry, chciała ona zakończyć ich związek. W nocy z 19 na 20 lutego dziennikarz miał ją z tego powodu dotkliwie pobić. Z zeznań, które złożyła wtedy 29-latka w prokuraturze wynika, że gwiazdor TVN przewrócił ją na łóżko, usiadł jej na klatce piersiowej, wyzywał ją, pluł jej w twarz, wyrywał włosy z głowy, uderzał pięściami po twarzy i wykręcał palce obu dłoni.

„Jeszcze siedząc na mnie powiedział, że rozwiąże nasz problem inaczej. Udusi mnie, włoży do samochodu i wyrzuci w górach. Znajdą mnie wiosną już rozłożoną, nie będzie żadnych śladów, a on sobie spokojnie wyjedzie” – cytuje zeznania kobiety Onet. Potem Adamczyk miał przeciągać ją za włosy po werandzie, uderzyć jej głową w drzwi i kopać twardym obuwiem po całym ciele.

Ostatecznie dziennikarz miał wziąć kobiecie pieniądze z portfela i opuścić pokój. 29-latka wówczas zadzwoniła po pomoc do przyjaciółki. Z jej zeznań wynika, że noc spędziła na werandzie, a kolejnego dnia busem wróciła do Polski. Onet przytacza też zeznania przyjaciółki kobiety, która potwierdza w prokuraturze jej wersje, opowiadając, jak wyglądała 29-latka, gdy wróciła do kraju. Portal ponadto publikuje wyniki obdukcji kobiety, a lekarz, który jej dokonuje stwierdza, że „mogły one powstać w czasie i okolicznościach podanych w wywiadzie”.

Dramat kobiety miał się jednak na tym nie skończyć. Jej były kochanek miał zastraszać ją i obrażać sms-owo, pisząc m.in. o swoich znajomościach z rosyjską mafią. 29-latka w końcu zadzwoniła do żony dziennikarza, która w odpowiedzi na to, co usłyszała, „tylko płakała”.

Onet: Sprawa Michała Adamczyka została warunkowo umorzona

W 2000 roku Prokuratura Rejonowa w Toruniu wszczęła śledztwo przeciwko Michałowi Adamczykowi, a prokurator postawił mu zarzuty naruszenia nietykalności osobistej kobiety, stosowania gróźb pozbawienia życia, znieważenia słowami wulgarnymi i wielokrotnego grożenia popełnieniem przestępstw na szkodę ofiary lub jej rodziny.

W marcu tego samego roku dziennikarz został przesłuchany w prokuraturze, gdzie przyznał się do tego, że wulgarnie wyrażał się w kierunku swojej kochanki. Zaprzeczył jednak temu, że ją uderzył, sugerując, że to mąż 29-latki mógł być odpowiedzialny za obrażenia na jej ciele.

W czerwcu 2001 roku do Sądu Rejonowego w Toruniu trafił akt oskarżenia. Z informacji podanych przez Onet wynika, że Michał Adamczyk został oskarżony o pobicie 29-latki, kierowanie wobec niej gróźb pozbawienia życia, a także kradzieży tysiąca złotych.

W styczniu 2002 roku sąd uznał, że „sprawstwo i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i zostały potwierdzone dowodami zebranymi w sprawie”. Sprawa została jednak warunkowo umorzona. Wyznaczony został za to dwuletni okres próbny, a Adamczyk miał zostać zobowiązany do wpłacenia 1500 zł na Fundację „Daj Szansę”.

Oświadczenie Michała Adamczyka w związku z publikacją Onetu

W oświadczeniu przesłanym do redakcji portalu Onet Michał Adamczyk zapewnił, że „nigdy nie dopuścił się zachowań”, które wskazane zostały przez Mateusza Baczyńskiego w pytaniach, które od niego otrzymał, tj. „pobicia czy gróźb pozbawienia życia”. Szef TAI ponadto stwierdził, że łączyła go ze wspomnianą kobietą tylko „znajomość”.

