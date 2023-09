Afera w „Top Model” po słowach Wolińskiego. Sprawa trafi do sądu?

Za nami pierwszy odcinek popularnego show Top Model, a już doszło do kontrowersji. O co poszło?

Model grozi Wolińskiemu sądem. Wszystko przez jego wypowiedź w „Top Model”

Mimo że to już 12. edycja „Top Model”, to show TVN dalej budzi ogromne emocje. Już w pierwszym odcinku widzowie mogli zobaczyć zaręczyny jednej z par. Nie obyło się też bez kontrowersji. Wypowiedź Dawida Wolińskiego tak poruszyła Anatolem Modzelewskim, że zagroził gwiazdorowi sądem.

Anatol Modzelewski to polski model, który swoją markę powoli buduje także za granicą. Jak się okazało, jest fanem programu „Top Model”, ponieważ szybko po emisji pierwszego odcinka zabrał głos. Celebryta przy pomocy mediów społecznościowych ostro skrytykował Dawida Wolińskiego. Nie spodobało mu się nazwanie uczestnika show „produktem”.

„W pierwszym odcinku dwunastej edycji programu już na samym początku użył pan sformułowania: Chcemy zobaczyć piękny, gotowy produkt. Słowo »produkt« jest tu kluczem. W mojej ocenie jest to uwłaczające uprzedmiotowienie pewnej grupy ludzi, do której ja także należę. Na co zdecydowanie nie ma mojej zgody” – czytamy.

Afera w „Top Model” po słowach Wolińskiego

W dalszej części zwrócił uwagę na ważny aspekt. „Swoją wypowiedzią powiela pan bardzo złe stereotypy na temat pracy modela/modelki, z którymi od lat próbujemy walczyć i które często w przeszłości doprowadzały do wykorzystywania, wyśmiewania i umniejszania naszej pracy. My jesteśmy ludźmi, a nie produktami! Produktami są rzeczy, które reklamujemy m.in. pana kolekcje” – kontynuował.

Na koniec Modzelewski postawił konkretne warunki i pokreślił, że jeśli Woliński ich nie spełni, to sprawa trafi do organów sprawiedliwości. „Żądam, aby w przeciągu 48 godzin od pojawienia się tego posta na platformie Instagram, przeprosił pan za swoje słowa na oficjalnych kontach instagramowych oraz wpłacił zadośćuczynienie w wysokości pięciu tysięcy złotych na fundację DIOZ. W innym wypadku spotkamy się w sądzie” – zakońćzył. W swoim InstaStories poza Dawidem Wolińskim oznaczył innych jurorów „Top Model”.

Czytaj też:

TVN zaprezentowało jesienną ramówkę. Spore zmiany i mnóstwo nowościCzytaj też:

Klaudia Halejcio przesadziła? „Kopniak w dziecko nie do końca śmieszny”