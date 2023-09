Widzowie „Nasz Nowy Dom” są zażenowani czołówką. „Nie będę już tego oglądał”

Katarzyna Dowbor po 10 latach prowadzenia programu „Nasz Nowy Dom” została zwolniona. Jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska. Zanim dotarła na plan, była nieprzyjemnie przyjęta przez internautów. W wielu wywiadach nie ukrywała jednak, że to współpracownicy są dla niej największym wyzwaniem.

Elżbieta Romanowska relacjonuje dołączenie do ekipy „Nasz Nowy Dom”

Gwiazda podkreślała, że wejście na plan i dołączenie do zgranej ekipy nie było dla niej łatwe i początkowo mocno się stresowała. Okazało się jednak, że nie tylko dogadała się z resztą twórców programu, ale też oni ją polubili.

– To jest zgrana ekipa, współpracująca ze sobą od 10 lat i ja jestem takim jednym elementem tej całej układanki. Takim puzzlem, który jak nie będzie pasował, to przez to układanka nie będzie kompletna. Mam nadzieję, że nie zawiodę, że będzie to coś nowego, ale równie wartościowego – martwiła się wówczas Elżbieta Romanowska.

Aktorka i prezenterka nie ukrywała, że dociera do niej dużo negatywnych komentarzy internautów. Gwiazda początkowo musiała mierzyć się z dużym hejtem, ale nie poddała się i teraz chętnie relacjonuje prace na planie programu.

„Nasz Nowy Dom” ma inną czołówkę.

Polsat właśnie rusza z jesienną ramówką, a w niej nie mogło zabraknąć czołówki „Naszego Nowego Domu”. Stacja wrzuciła do sieci spoty promujący kolejny sezon programu. Jest on dość „cukierkowy”. Na pierwszy rzut oka widać, że wnętrza i rodziny pojawiające się w programie nie mają zbyt wiele wspólnego z 10-letnim stażem „Naszego Nowego Domu”. Tego samego zdania byli internauci. Większość osób, które zobaczyły spot Polsatu zapowiadający kolejny sezon, nie kryło krytyki.

„Stara czołówka była lepsza, jak jeszcze prowadziła Dowbor”; „Raczej bym pomieszał starą muzykę z nową czołówką. Ta nowa muzyka w czołówce jest jakaś średniawa”; „Co to ma być?;” „Zmiana prowadzącej i od razu takie badziewie ludziom pokazali. Zresztą to i tak wszystko jedno, nie będę już tego oglądał, tylko powtórki z Kasią Dowbor”; „Domowe przedszkole… tak mi się skojarzyło”; „To jest tak ohydne, mogli po prostu zamienić w czołówce prowadzącą”; „Straszny kicz” – czytamy w komentarzach.

