Dziś w telewizji „Kevin sam w domu”! To nie koniec dobrych propozycji

„Kurier” o 21:30 na TVP 1



Pod koniec II wojny światowej bohater wojenny zostaje rządowym agentem, który otrzymuje tajną misję: ma negocjować z Brytyjczykami wsparcie dla polskiego podziemia.



„Kryptonim HHhH” o 23:35 na TVP 1



Ambitny oficer SS Reinhard Heydrich obejmuje stanowisko zastępcy protektora Czech i Moraw. Ruch oporu znajduje sposób na ukrócenie jego krwawych rządów.



„Paryż może poczekać” o 22:30 na TVP 2



Znudzona swoim życiem żona producenta filmowego razem z niejakim Jacques'em wyrusza w podróż samochodem.



„Kevin sam w domu” o 20:00 na Polsacie



Przez świąteczny pośpiech ośmioletni Kevin zostaje sam w domu na Boże Narodzenie.



„Pretty Woman” o 22:15 na Polsacie



Biznesmen Edward płaci Vivian za tydzień spędzony w jej towarzystwie.



„Kac Vegas” na 21:40 na TVN



Czterech kolegów wyrusza do Las Vegas, by świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Rano budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają sobie, że niczego nie pamiętają.



„Śmierć nadejdzie dziś” o 23:55 na TVN



Studentka Tree Gelbam wielokrotnie przeżywa ten sam dzień, który kończy się jej śmiercią. Kobieta za każdym razem zbliża się do odkrycia tożsamości zabójcy.Czytaj też:

