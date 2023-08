Magda Gessler trafiła do szpitala. Zdradziła, co się jej stało

Zbliżająca się jesień oznacza, że stacje przedstawią nam nowe propozycje. Nie zabraknie nowych sezonów seriali, programów rozrywkowych i zmian w pasmach śniadaniowych. TVN w tym roku zdecydował się na wyjątkową prezentację. Nie zabrakło niespodzianek dla widzów i zmian, które nas czekają.

Ramówka TVN odbyła się podczas festiwalu w Sopocie

Tegoroczna prezentacja ramówki TVN odbyła się podczas czterodniowego festiwalu w Sopocie. Na Placu Zdrojowym, pomiędzy hotelem Sheraton a sopockim molem pojawiły się największe gwiazdy TVN, a przede wszystkim są to prezenterzy trwającego Top of the Top Sopot Festival: Małgorzata Rozenek-Majdan, Marcin Prokop, Gabi Drzewiecka, Julia Wieniawa, Paulina Krupińska, Anna Senkara, Wojciech Łozowski, Krzysztof Skórzyński i Damian Michałowski.

Stacja przygotowała dla fanów wiele niespodzianek. Można było sobie zrobić zdjęcie na kwietnej huśtawce z serialu HBO „I tak po prostu” albo w fotobudce programu TVN7 „Hotel Paradise”. Były też atrakcje dla widzów TVN Style i TVN Turbo, a także dla najmłodszych.

Magda Gessler nie pojawiła się na ramówce TVN. Gwiazda trafiła do szpitala

Reszta prezentacji odbyła się podczas trzeciego koncertu Top of the Top. Między występami największych gwiazd pojawiły się twarze TVNu promujące swoje show. Byli to m.in Martyna Wojciechowska i Kuba Wojewódzki. Fani od razu zauważyli, że wśród obecnych brakuje Magdy Gessler. Prowadząca „Kuchenne rewolucje” rzadko opuszcza takie wydarzenia, więc internauci szybko zaczęli podejrzewać, że celebrytka trafiła do szpitala.

Jak się okazuje – mieli rację. Magda Gessler opublikowała post, w którym wyznała, że doniesienia okazały się prawdziwe i zdradziła, co się stało. „Tak ja ja Was, mnie też potrafi jeszcze coś zaskoczyć. Zawsze powtarzam, że młodość nie ma końca! Więc niespodziewanie coś, co dotyka młodych dotknęło też mnie…. Wszystko jest dobrze i dziękuje za troskę i czułość. Jestem w pełni sił, tylko lżejsza o mały wyrostek” – napisała celebrytka. Na koniec zaapelowała do fanów, żeby o siebie dbali.

