Kolejne zmiany w „Pytaniu na Śniadanie”. Znamy szczegóły

Dwa najpopularniejsze śniadaniowe pasma od kilku tygodni zaskakują swoich fanów sporymi zmianami. To nie tylko nowi prezenterzy, ale także formuła i godzina emisji. Znamy szczegóły.

Robert Koszucki zastąpił Łukasza Nowickiego w „Pytaniu na Śniadanie”

Łukasz Nowicki po 13 latach pracy w porannej śniadaniówce w czerwcu ogłosił, że odchodzi. „To był piękny czas, pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów. Ale czas poszukać nowych wyzwań” – napisał i dodał, że za kilka dni skończy 50. lat, a za tym idą przemyślenia i podsumowania. Nowicki wciąż pracuje dla TVP przy formacie „Postaw na milion”.

W związku z jego odejściem bez pary została jego partnerka Małgorzata Opczowska. Przez jakiś czas u jej boku pojawiała się Ida Nowakowska i razem tworzyły damski duet prowadzących. Chwilę później do obsady dołączył aktor Robert Koszucki. W gronie prowadzących znalazł się też Robert Rozmus, który prowadzi PnŚ z Anną Popek. Poza nimi są jeszcze pary: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Ida Nowakowska i Tomasz Wolny, Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska oraz Izabella Krzan i Tomasz Kammel.

„Pytanie na Śniadanie” wyprzedza konkurenjcę. Szykują się kolejne zmiany

Okazuje się jednak, że to nie koniec rewolucji w formacie. „Pytanie na Śniadanie” poszło za przykładem „Dzień Dobry TVN”. Pasmo konkurencji od 4 września będzie rozpoczynać się o 7.45, czyli o 15 minut wcześniej niż do tej pory. Początkowo zakładano, że tym sposobem ubiegnie start konkurencji. Format TVP w weekendy do tej pory zaczynał się o 7.55. Teraz jednak także Telewizja Polska przyśpieszyła start „PnŚ”. Segment „Pobudka” rozpoczynający programbędzie emitowany od 7.30 także w weekendy.

Czytaj też:

Wpadka na festiwalu w Sopocie. Agnieszka Chylińska zapomniała słówCzytaj też:

Relacja z festiwalu w Sopocie. Julia Wieniawa „prawdziwym człowiekiem renesansu”