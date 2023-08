Kolejna wpadka na festiwalu w Sopocie. Tym razem w centrum Edyta Górniak

Za nami czwarty dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie. Jak w poprzednie dni nie obyło się bez wpadek. W pierwszy wieczór mikrofony prowadzących nie zostały wyłączone, przez co widzowie mogli usłyszeć zakulisowe rozmowy prezenterów. Co gorsza, odbywały się w czasie koncertu Natalii Przybysz.

Natomiast kolejna część nie spodobała się widzom z powodu poziomu artystycznego. Szybko zaczęli negatywnie komentować słaby występ zespołu Lady Pank, którzy na scenie wykonali utwory „Kryzysowa narzeczona”, „Tacy sami”, „Zostawcie Titanica”, „Zawsze tam, gdzie ty” czy „Mniej niż zero”. Wczoraj natomiast słów swojej własnej piosenki zapomniała Agnieszka Chylińska.

Edyta Górniak zaliczyła wpadkę na festiwalu w Sopocie

Jak się okazuje, to nieszczęście spotkało nie tylko Agnieszkę Chylińską. W trakcie występu Edyty Górniak pojawiła się podobna sytuacja. Swój występ diva polskiej sceny muzycznej zaczęła od hitu z filmu animowanego „Pocahontas” „Kolorowy wiatr”. – Na szczęście są utwory, których metryka nie dotyczy – zapowiedziała hit. Po wykonaniu podkreśliła, że zdaje sobie sprawę, że wiele pokoleń wykonało się już na tym utworze.

Niestety nie obyło się bez wpadek. Po „Kolorowym wietrze” Edyta Górniak pierwszy raz zaśpiewała swój nowy kawałek. Jest to ballada po angielsku „Too late”. Już podczas pierwszej zwrotki celebrytka zapomniała słów. – Świetnie, pomyliłam tekst. Tradycyjnie – wyznała.

Kiedy udało się jej dobrnąć do końca, zaśpiewała cover Bajmu. Zwróciła się do fanów i podkreśliła, że czasem człowiek człowiekowi ratuje życie, a czasem jest to muzyka. Później dodała, że piosenka, którą wykona za chwilę, to jej w dzieciństwie uratowała życie. Po chwili widzowie mogli usłyszeć „Co mi panie dasz”.

Czytaj też:

Relacja z festiwalu w Sopocie. Julia Wieniawa „prawdziwym człowiekiem renesansu”Czytaj też:

Stylizacje gwiazd podczas ramówki TVN. Odważna kreacja Rozenek-Majdan i Olejnik w stylu Barbie