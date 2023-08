TVN zaprezentowało jesienną ramówkę. Spore zmiany i mnóstwo nowości

Zbliżająca się jesień oznacza, że stacje przedstawią nam nowe propozycje. Nie zabraknie nowych sezonów seriali, programów rozrywkowych i zmian w pasmach śniadaniowych. TVN w tym roku zdecydował się na wyjątkową prezentację. Nie zabrakło niespodzianek dla widzów i zmian, które nas czekają.

Wyjątkowa prezentacja ramówki TVN

Trwa Top of The Top Sopot Festival. Przed nami trzeci dzień muzycznych wrażeń – dzisiaj w Sopocie odbędzie się wydarzenie #GreatMoments. Jak się jednak okazuje, w Sopocie nie tylko pojawiły się muzyczne gwiazdy, ale stacja zdecydowała się przedstawić tam nową ramówkę.

Na Placu Zdrojowym, pomiędzy hotelem Sheraton a sopockim molem pojawiły się największe gwiazdy TVN, a przede wszystkim są to prezenterzy Trwa Top of the Top Sopot Festival: Małgorzata Rozenek-Majdan, Marcin Prokop, Gabi Drzewiecka, Julia Wieniawa, Paulina Krupińska, Anna Senkara, Wojciech Łozowski, Krzysztof Skórzyński i Damian Michałowski.

Spore zmiany w ramówce TVN

Poza osobistym spotkania z celebrytami na fanów stacji czekały też inne atrakcje: w strefie dla widzów można zobaczyć unikatowe samochody, które powstały w programach TVN Turbo i umalować się w strefie beauty TVN Style. Dzieci natomiast mogą spotkać się ze swoimi ulubionymi postaciami z bajek. Nie zabraknie też perfekcyjnego miejsca na zrobienie fotografii: na kwietnej huśtawce z serialu HBO „I tak po prostu” albo w fotobudce programu TVN7 „Hotel Paradise”.

Rewolucja w „Dzień Dobry TVN”

Spore zmiany jesienią czekają „Dzień Dobry TVN”. Pasmo prowadzą trzy pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. W porównaniu z poprzednim sezonem to aż połowa mniej prezenterów. Od 4 września „Dzień Dobry TVN” będzie rozpoczynać się o 7.45, czyli o 15 minut wcześniej niż do tej pory. Zmieniono wystrój studia, a poza standardowymi informacjami pojawią się newsy, które będą prezentować dziennikarze TVN24.

Prezentacja ramówki TVN. Co czeka widzów?

W jesiennej ramówce TVN nie zabraknie ulubionych programów widzów. Pojawią się nowe odcinki „Kobiety na krańcu świata”, „Kuchennych rewolucji”, show „Kuba Wojewódzki” i „Milionerów”. Pojawią się też seriale – trzeci sezon „Szadzi” (premiera 3 września o 21.35), „Pati” z Aleksandrą Adamską (premiera 4 września o 21.35) i „Behawiorysta” oparty na powieści Remigiusza Mroza (premiera późną jesienią).

Poza serialami na antenę TVN wraca jeden ze społecznych eksperymentów „Ślub od pierwszego wejrzenia” (premiera 5 września o 21.35). Na widzów czeka też kolejna, dwunasta edycja „Top Model” (premiera 2 września o 20.00). Pojawi się też „MasterChef”. W tym sezonie pojawi się czwarty juror. Do Magdy Gessler, Ani Starmach i Michela Morana dołączy czwarty juror Tomasz Jakubiak. (premiera 3 września o 20.00). Będzie też coś dla fanów paradokumentów. Na antenę po latach wracają „Detektywi”. Jak zawsze opowie nie tylko o zagadkach kryminalnych, ale o losach tytułowych bohaterów (premiera 4 września o 16.50).

