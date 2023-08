„You Can Dance – Nowa generacja” bez trzeciego sezonu. Znamy powód

To koniec – Telewizja Polska podjęła decyzję, że trzeciej edycji tanecznego show dla najmłodszych „You Can Dance – Nowa generacja” nie będzie. Powodem są zbyt wysokie koszty realizacji. Posadę straciło kilku czołowych celebrytów.

TVP rezygnuje z „You Can Dance – Nowa generacja”

„You Can Dance – Nowa generacja” na antenie TVP pojawiło się jesienią ubiegłego roku. Była to druga edycja tanecznego show. W 2. edycji „You Can Dance – Nowa Generacja”.

Swoje taneczne umiejętności prezentowały dzieci w wieku od 8 do 13 lat. W poprzedniej edycji programu przy jurorskim stole zasiadali: Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Agustin Egurrola oraz Edyta Herbuś. Posadę natomiast straciła Klaudia Antos i Michał Kostrzewski.

Teraz Wirtualne Media informują, że chociaż zainteresowanie formatem było spore, to koszty produkcji były za duże. To powód, przez który program znika z anteny i nie zobaczymy kolejnej edycji „You Can Dance – Nowa generacja”.

„Nagrania do drugiej serii ruszyły już w lipcu ubiegłego roku. Tymczasem w tym roku dotąd nie zaplanowano nawet castingów, co sugerowało, że TVP z »You can dance« może zrezygnować, co ostatecznie nastąpiło” – czytamy na portalu. Ostatecznie z badań wynika, że widownia „You Can Dance – Nowa generacja” między pierwszą a drugą edycją zmalała aż o 220 tysięcy widzów.

Jak podkreślają media, w najtrudniejszej sytuacji są Edyta Herbuś i Agustin Egurrola – oni nie mają żadnych kontraktów z Telewizją Polską. Natomiast zarówno Ida Nowakowska jak i Katarzyna Cichopek dalej prowadzą „Pytanie na Śniadanie”.