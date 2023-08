Kolejny kultowy program znika z TVP. Po 24 latach emisji

Przypomnijmy, w czerwcu informowaliśmy, że po 37 latach nadawania TVP zakończyła emisję kultowego „Magazynu kryminalnego 997”. Powodem miała być niska oglądalność, która systematycznie spadała. Współpracownikom i ekipie podziękował ostatni z prowadzących program Dariusz Bohatkiewicz.

„Dziękuję za te wspaniałe 5 lat – współpracownikom, ekspertom, którzy do nas przyjeżdżali, a także policjantom i prokuratorom. To były nowe, ważne doświadczenia. Najważniejsze jest to, że wiele z prezentowanych spraw udało się rozwiązać, a sprawcy zbrodni, którzy liczyli na bezkarność, trafili tam, gdzie ich miejsce – czyli za kraty” – napisał.

Koniec „Magazyn Ekspresu Reporterów” na TVP

Jak się okazuje, na tym jednak nie skończyły się zmiany w Telewizji Polskiej. Portal Wirtualne Media, powołując się na własnego informatora podaje, że jesienią na antenie TVP3 nie pojawi się już „Magazyn Ekspresu Reporterów”, który debiutował w 2003 roku. Ostatnie odcinki formatu widzowie mogli oglądać pod koniec maja tego roku.

„Magazyn Ekspresu Reporterów” zniknął z jesiennej ramówki, a w zamian we wtorkowe wieczory widzowie oglądać będą mogli najpierw „Kryminalną siódemkę”, a potem „Całkiem niezłą historię”. „»Magazyn Ekspresu Reporterów« nie jest planowany w jesiennej ramówce TVP3” – przekazało TVP w oświadczeniu dla portalu.

Okazuje się, że ekipa programu już od dawna bała się zwolnień ze względu na pojawiające się w tej sprawie plotki. – Teraz już wiemy że nic z tego, a nasze obawy nie były bezpodstawne, czekamy więc na oficjalne wiadomości od szefostwa – powiedziała w rozmowie z portalem jedna z osób pracujących przy „Magazynie Ekspresu Reporterów”.

