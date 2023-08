Gwiazdy na prezentacji ramówki Polsatu. Kto prezentował się najlepiej?

Lato powoli się kończy, co oznacza, że do telewizji powrócą ulubione seriale i programy. Pojawi się też kilka nowości, o czym poinformował Edward Miszczak podczas prezentacji. To pierwsza ramówka, którą przygotował jako nowy dyrektor programowy.

– W ramówce mamy cztery nowości. To bardzo przyzwoita liczba jak na nowy sezon telewizyjny, oferta jest bardzo dobra. To pierwsza ramówka, z której będzie pan mógł mnie rozliczyć – powiedział Wirtualnym Mediom Edward Miszczak.

Nowości w ramówce Polsatu

Trzy z nowości Polsatu to reality-show: „Temptation Island Polska”, „The Real Housewives Żony Warszawy” oraz długo wyczekiwane „Doda. Dream Show”. Miszczak już wielokrotnie podkreślał, że najtrudniejszym formatem jest „Temptation Island Polska”, które opiera się na prawdziwych ludzkich emocjach. Program pokazuje życie par, które chcą odbudować swój związek.

Dyrektor programowy przyznał też, że kobiety, które są bohaterkami „The Real Housewives Żony Warszawy” stronią od upubliczniania swojego życia więc przekonanie ich nie było łatwe.

– Większość tych pań na co dzień obcuje z wielkim bogactwem, ale też z prawnikami i niespecjalnie przepadają za telewizją. Telewizja to jest upublicznienie, a duże pieniądze wolą ciszę. W związku z tym nie był to program łatwy w produkcji. Wydaje mi się jednak, że nam się udało – przyznał. Kolejną nowością będzie serial „Teściowie”, gdzie zobaczymy Cezarego Pazurę, Julię Wieniawę oraz Jolantę Fraszyńską.

Na prezentacji ramówki Polsatu nie zabrakło najważniejszych gwiazd

Na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu nie zabrakło największych gwiazd. Pojawiła się Ewa Wachowicz, dla której czas prawdopodobnie stanął w miejscu. Fotografom chętnie pozowali też najpopularniejsi prezenterzy stacji: Maciej Rock, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Nie zabrakło Elżbiety Romanowskiej, która po Katarzynie Dowbor przejęła program Nasz Nowy Dom. Na imprezie pojawiła się też Danuta Stenka, Alan Andresz, Monika Miller, Marcelina Zawadzka, Łukasz Płoszajski, czy Karolina Szostak. Zobaczcie, jak się prezentowali.

Galeria:

Ramówka PolsatuCzytaj też:

Edward Miszczak o zmianach w Polsacie. „Na rewolucję przyjdzie jeszcze czas”Czytaj też:

Harry i William, Beyonce i Solange, a także bracia Kennedy. Poznajcie bliżej najpopularniejsze rodzeństwa