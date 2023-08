Elżbieta Romanowska skorzystała z basenu mimo braku kostiumu. Pochwaliła się tym na Instagramie

Od kiedy Elżbieta Romanowska zastąpiła Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej „Nasz Nowy Dom”, oczy internautów oraz mediów są nieustannie zwrócone na nią. Niedawno gwiazda przyznała, że wylewa się na nią duża fala hejtu.

– Nawet nie przypuszczałam, że ludzie w swoich komentarzach będą tak zjadliwi. Porównywanie mnie do „świni”, czy stwierdzenie, że „trzeba będzie drzwi poszerzyć” są poniżej krytyki. Zdarzają się też tacy, którzy mi wygrażają – powiedziała następczyni Katarzyny Dowbor. Wielokrotnie podkreślała też, że chętnie przyjmie wszystkie uwagi od wiernych widzów programu, ale dopiero kiedy będą mogli obejrzeć sezon z jej udziałem.

W rozmowie z mediami wyznała, że miała pewne obawy, zanim weszła na plan. Bała się, jak zaakceptuje ją ekipa formatu. Romanowska zdradziła jednak, że nie było tak źle, jak zakładała, że może być. – Jakoś tej różnicy tak nie czuję, chyba strach miał wielkie oczy. Praca jest bardzo ciężka, ja bardzo podziwiam chłopaków, oni w bardzo krótkim czasie dokonują naprawdę ekstremalnych rzeczy – dodała.

Elżbieta Romanowska nie miała kostiumu. Ale i tak skorzystała z basenu

Teraz Elżbieta Romanowska chętnie relacjonuje pracę na planie „Nasz Nowy Dom”. Gwiazda dodała właśnie post, w którym przyznała, że znalazła krótką chwilę na relaks.

– Mieliśmy bardzo intensywny czas. Dzisiaj kończymy jeszcze remont, przyjeżdża rodzina. Ja za pół godzinki jadę na plan. I dopiero ogarnęłam, że w hotelu, w którym śpimy, jest basen. Ponieważ mamy jeszcze pół godziny, to będzie pływanie. Trzeba szybko się zregenerować, bo ten tydzień był mega intensywny. Bardzo dużo się działo, dlatego takie 5 minut w chłodnawej wodzie na pewno dobrze mi zrobi – powiedziała na InstaStories gwiazda.

Nowa prowadząca „Nasz Nowy Dom” wyznała, że nie przygotowała się do odpoczynku, ale to jej nie przeszkodziło. – Żeby była jasność, nie wzięłam stroju kąpielowego, no bo człowiek przyjeżdża do pracy. Ale na szczęście, w T-shircie i szortach też można popływać (...) w ogóle woda jest na maksa zimna, ale słoneczko tak pięknie grzeje, więc chwilkę można się popluskać i do roboty – wyznała Elżbieta Romanowska.

Czytaj też:

Bartosiewicz uderza w Stanowskiego i oczekuje przeprosin. „Może ma jakieś zaburzenia”Czytaj też:

Robert Lewandowski pozuje w ramionach Penelope Cruz. Jego żona szybko zareagowała