Olivia Williams i Radosław Sikorski kiedyś byli parą. Co ich poróżniło?

Olivia Williams z debiutowała na ekranie w latach 90. Wówczas wcieliła się w Irene Kortman w filmie „Van der Valk”. Kolejne produkcje, które przyniosły jej rozpoznawalność i uznanie to „Wysłannik przyszłości”, „Szósty zmysł”, „Pytanie do Boga” i „Autor widmo”.

Olivia Williams planowała spędzić życie ze znanym polskim politykiem

Mało kto jednak pamięta, że latach 80. Olivia Williams była związana z Radosławem Sikorskim i był to naprawdę poważny związek. Przyszła aktorka i polityk poznali się podczas jednego z przyjęć w Oksfordzie. Wówczas Polak studiował filozofię, politologię i ekonomię, a gwiazda aktorstwo.

W 2023 roku celebrytka udzieliła m.in. wywiadu dla „Vivy!”. Aktorka przyznała, że podczas czteroletniego związku była absolutnie zakochana. – Radek był moją pierwszą, wielką miłością. Zdecydowanie – powiedziała. Opowiedziała też o uczuciach, które jej wówczas towarzyszyły. – Wtedy myślałam: »Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał«. (...) Do tamtego momentu nigdy nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłonił głowy – wspomniała.

Dlaczego Olivia Williams i Radosław Sikorski się rozstali?

W rozmowie z redakcją obecna gwiazda „The Crown” wróciła do rozstania z Radosławem Sikorskim, do którego doszło w 1989 roku. – Miałam 21 lat, dopiero co zaczęłam intensywne zajęcia w szkole aktorskiej. Radka port docelowy był tutaj – powiedziała Olivia Williams dla polskiego magazynu.

W dalszej części wspomniała o przełomowym momencie. – Pamiętam, jak któregoś dnia przyjechał do Bristolu, a to ponad 180 km od Londynu, żeby się ze mną zobaczyć, a ja właśnie szykowałam się do zajęć ze stepowania (...). Pamiętam go, jak siedział, trzymając w rękach moje specjalne podkute buty. Tak było... On chciał zbawiać Polskę, a ja uczyłam się stepowania. Ja wybrałam buty do stepowania, a on — białego rumaka. Każde z nas wybrało kierunek portu docelowego i poszło swoją drogą – wyznała wówczas.

Olivia Williams nazywała Radosława Sikorskiego „wielką i pierwszą miłością”

Kilka lat później Radosław Sikorski poślubił dziennikarkę Anne Applebaum, którą poznał jeszcze będąc z Williams. – Kiedy przyjechaliśmy z Olivią do Warszawy, zamieszkaliśmy u Anne na Piwnej, na jej poddaszu. Planowaliśmy we trójkę jechać do Kazimierza polonezem mojego ojca. Olivia się przeziębiła i mówi: Wy jedźcie. W drodze polonez złapał gumę i zmieniłem koło, co wywarło na Ani, jak się okazało, olbrzymie wrażenie, bo jej ojciec by nie potrafił. Nawet nasza późniejsza wspólna wyprawa do Berlina podczas upadku muru berlińskiego nie była tak przełomowa, jak zmiana tej opony – powiedział w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

Polski polityk doczekał się z kobietą dwóch synów. Olivia Williams także ułożyła sobie życie. W 2003 roku wyszła za dramaturga Rhashnana Stone'a. Para ma dwie córki. Sikorski i odtwórczyni roli Camilli w „The Crown” wciąż mają bardzo dobre stosunki. Były minister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska zaprosił nawet celebrytkę na swoje 50. urodziny, a ona oczywiście się na nich pojawiła.

Czytaj też:

Krzysztof Stanowski kolejny raz uderza w Natalię Janoszek. Zapowiedział trzygodzinny filmCzytaj też:

Kolejne zmiany w TVN. Odchodzą popularni prezenterzy