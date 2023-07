Marta Manowska nie pojawiła się na ślubie Ady i Michała z 'Rolnik szuka żony'. Uczestniczka zabrała głos

Adrianna i Michał poznali się dzięki programowi „Rolnik szuka żony”. Chociaż show od lat jest hitem stacji, to para wydaje się być ulubionym związkiem widzów. Już w finałowym odcinku ogłosili zaręczyny, Ada szybko przeprowadziła się z Łodzi na podlaską wieś, a przygotowania do ślubu chętnie relacjonowali.

Niedawno przyszła panna młoda pokazała zdjęcia z wieczoru panieńskiego. Wydarzenie było utrzymane w stylu rustykalnym. Wybranka rolnika nie kryła swojej radości. Chwilę później pochwaliła się metamorfozą fryzury. Dziewczyna zmieniła odcień blondu, odżywiła i podcięła włosy. Efekty wrzuciła na Instagram.

Ada i Michał z „Rolnik szuka żony” wzięli ślub

W przedostatni weekend lipca 2023 roku para wzięła ślub, a zdjęcia z uroczystości pojawiły się na oficjalnym profilu na Instagramie programu „Rolnik szuka żony”. „Ado! Michale! Niech każdy Wasz dzień pełen będzie szczęścia, radości i uśmiechu. I żeby każdy następny był jeszcze lepszy! I żeby było ich mnóstwo! Sto lat Młodej Parze!” – czytamy.

Sami zakochani Adrianna Jasiaczek i Michała Tyszka także pochwalili się fotkami. Chwilę po ślubie udzielili pierwszego wywiadu w „Pytaniu na Śniadanie”. Wówczas okazało się, że na uroczystości pojawiło się aż 200 osób, ale tylko 1/4 była rodziną panny młodej. Adrianna wyznała też, że pierwszy taniec planowała ćwiczyć aż trzy miesiące, ale ostatecznie młodym wystarczyły tylko trzy próby.

Para udzieliła pierwszego wywiadu po ślubie

Prowadząca „Pytania na Śniadanie” zapytała też Adriannę, jak czuje się po przeprowadzce na wieś. – Teraz jestem wieśniarą – odpowiedziała z uśmiechem. Dodała, że świetnie czuje się w miejscowości swojego ukochanego. – Nie brakuje mi miasta, bardzo się cieszę, że przeniosłam się na wieś. Bardzo dobrze się tam czuję, a jednocześnie odpoczywam. Podoba mi się to życie i radzę sobie tam. Trochę zajęło mi to czasu, zanim się do tego przyzwyczaiłam, ale odnajduję się tam – powiedziała.

Podczas rozmowy z prezenterami śniadaniówki TVP przypomnieli też historię swojej miłości. – Nie otwierając tego listu, stwierdziłem, że ta dziewczyna, która będzie w tym liście, (...) przechodzi od razu dalej. (...) Ryzykowałem, ale jak widać, ryzyko się opłaciło – przyznał Michał.

Marta Manowska nie pojawiła się na ślubie Ady i Michała

Wybranka rolnika Michała jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od razu zmieniła nick na Instagramie – przyjęła nazwisko męża. Chwilę po ceremonii Adrianna Tyszka zorganizowała na swoim koncie serię pytań i odpowiedzi. Jedna z fanek zauważyła, że na i weselu zabrakło prowadzącej Rolnik szuka żony. Marta Manowska pojawia się na każdym ślubie uczestników formatu. W ten sam weekend była widziała w warszawskich lokalach. Wybranka Michała szczerze odpowiedziała, ale nie zdradziła powodu, przez który zabrakło gwiazdy TVP.

„Była przez nas zaproszona, ale przeprosiła nas i napisała, że jej nie będzie” – napisała gwiazda.

