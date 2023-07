Były dziennikarz TVN24 nie żyje. Padły poruszające słowa

W piątek 21 lipca napłynęły smutne wieści. W wieku 49 lat zmarł wieloletni reporter stacji TVN24 – Arkadiusz Loska. Według nieoficjalnych ustaleń przyczyną jego śmierci był zawał serca.

Arkadiusz Loska nie żyje. Miał 49 lat

– Trudno mówić, że Arka nie ma już z nami. To jest ten typ człowieka, po których pozostaje ogromna dziura, która jest nie do zakopania. Gdziekolwiek się pojawił, tam wykładał swoje szczere serce na tacę – wspominał zmarłego Dariusz Brombosz z Radia Eska. – Poznaliśmy się w pracy reporterskiej 18 lat temu. My reporterzy radiowi na Śląsku jesteśmy jak jedna wielka rodzina. On w pewnym momencie radio zamienił na telewizję i od razu okazał się świetnym reporterem telewizyjnym – dodawał.

Arkadiusza Loskę pożegnali także współpracownicy ze starostwa powiatowego w Mikołowie oraz redakcyjni koledzy z „Aktualności Powiatu Mikołowskiego”. „Artysta muzyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, nasz redakcyjny Kolega, Mentor i Przyjaciel. Odszedł 20 lipca w wieku 49 lat, współtworzył razem z nami Aktualności Powiatu Mikołowskiego, które bez jego ambitnej i odpowiedzialnej pracy, wrażliwości, pasji i talentu nie sposób wyobrazić” – napisano w mediach społecznościowych.

Arkadiusz Loska – kim był?

Arkadiusz Loska swoją przygodę z mediami rozpoczął w 1999 roku. Współpracował z wieloma rozgłośniami radiowymi m.in. Radio eM, Radio Plus i Radio Top. Pracował między innymi w stacjach telewizyjnych Nsport i TVS. Widzowie mogą go także kojarzyć z programów informacyjnych stacji TVN24.

Od ponad trzech lat Arkadiusz Loska pracował na stanowisku głównego specjalisty w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Przedtem sprawował także funkcję rzecznika prasowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Jego wielką pasją była muzyka. Współtworzył zespół Syberian.

