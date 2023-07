Krystyna Loska spowodowała kolizję. Opowiedziała o szczegółach

Krystyna Loska od dłuższego czasu rzadko pokazuje się publicznie. Spikerka telewizyjna unika rozgłosu i zniknęła z medialnego życia. Teraz jednak o gwieździe znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą kolizji drogowej, którą spowodowała.

Krystyna Loska spowodowała kolizję w centrum Warszawy

Media właśnie przekazały, że legenda telewizji w centrum Warszawy spowodowała kolizję. Krystyna Loska cofając zahaczyła o inny samochód. Początkowo kobieta nie zauważyła szkody, ale rowerzysta, który widział całą sytuację, nie pozwolił jej odjechać.

W rozmowie z redakcją „Super Expressu” przyznała, że zostawiła do siebie kontakt. – Cofałam i zahaczyłam autem o zaparkowany obok samochód. Ale zostawiłam kartkę ze swoim adresem i numerem telefonu. Pomógł mi w tym uprzejmy rowerzysta – powiedziała.

W dalszej części komentarza opowiedziała, jak dokładnie wyglądało całe zdarzenie i przyznała, że jej samochód także ucierpiał w kolizji. – Tak, to prawda. Ja początkowo nie zauważyłam, że coś się stało. To było lekkie obtarcie. Rowerzysta zapukał w moją szybę. Gdy wyszłam z samochodu, pokazał mi, że zarysowałam komuś zderzak. Zobaczyłam wtedy, że mój samochód także jest obtarty – podsumowała. Na koniec powiedziała, że jeszcze nikt do niej nie zadzwonił.

Kim jest Krystyna Loska?

Krystyna Loska to jedna z najpopularniejszych prezenterek Telewizji Polskiej, która prowadziła programy w TVP przez ponad 30 lat. Loska od blisko 20 lat cierpi na problemy sercowe. Kiedy w 2016 roku straciła męża Henryka Loskę, przeszła poważny zawał. Córka spikerki poszła w jej ślady. Grażyna Torbicka także jest konferansjerką i prezenterką.

