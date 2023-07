Nowe informacje o stanie zdrowia Bogumiły Wander. Mąż przekazał złe wieści

Niepokojące wieści o stanie zdrowia Bogumiły Wander docierają do mediów od dawna. W 2020 roku na jaw wyszło, że spikerka choruje na Alzheimera. Teraz o jej stanie zdrowia informuje opinię publiczną wyłącznie jej mąż Krzysztof Baranowski.

Mąż Bogumiły Wander musiał sprzedać dom, by stać było go na leczenie ukochanej

Mąż gwiazdy telewizji nie ukrywa, że sytuacja jest naprawdę trudna. Niedawno Baranowski przyznał, że ze względu na to, że nie jest się w stanie już sam nią zajmować, kobieta przebywa w specjalistycznym ośrodku. To jednak sporo kosztuje, dlatego ukochany Wander był zmuszony sprzedać ich wspólny dom. Wcześniej nie ukrywał jednak, że szanse, że żona wróci do ich gniazdka, są znikome.

Bogumiła Wander dalej przebywa w ośrodku

Teraz media informują, że fundusze ze sprzedaży domu już się skończyły. Bogumiła Wander i Krzysztof Barański co prawda otrzymują emeryturę, a mężczyzna ma też tantiemy z książek, ale nie są to wysokie kwoty. Barański w rozmowie z mediami dodał, że jeździ na wieczory autorskie, by dorobić i zapewnić żonie bezpieczeństwo i opiekę. Stara się po prostu nie narzekać i organizować pieniądze. – Jeżdżę po Polsce na różne wieczory autorskie, żeby zarobić. Zastanawiam się, jak zdobywać fundusze, ale to jest moja sprawa. I sam się krzątam wokół tego – wyjaśnił.

W wywiadzie dla „Życia na gorąco” Krzysztof Barański zdradził, jak obecnie czuje się legenda telewizji. Niestety nie przekazał dobrych wieści.

Mimo częstych wizyt nazwał je „jednostronnymi”. Bogumiła Wander ma już nie pamiętać, co osiągnęła w życiu. Co gorsze – zdarza się jej już nie poznawać własnego męża i trudno nawiązać z nią jakiś kontakt.

