Kto dołączy do ekipy „Dzień dobry TVN”? Padły znane nazwiska

Media dotarły do informacji kto poprowadzi „Dzień dobry TVN”. Mają to to być gwiazdy od dawca związane ze stacją.

Na koniec wiosennego sezonu stacja TVN zaskoczyła swoich widzów, a zapewne także prowadzących. Pięciu z nich musiało pożegnać się z angażem w popularnej śniadaniówce. Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan zostali zwolnieni z programu „Dzień Dobry TVN” i nie zobaczymy ich w nowych odcinkach. Rozenek-Majdan i Woźniak-Starak z nowymi programami w TVN Mino to szybko okazało się, że zarówno Małgorzata Rozenek-Majdan jak i Agnieszka Woźniak-Starak otrzymają nowe programy. Żona Radosława Majdana ma poprowadzić program związany z podróżami i hotelarstwem „Bitwa o gości”. Jego formuła polega na tym, że właściciele pensjonatów, zajazdów, hoteli czy kempingów, będą nawzajem odwiedzać i oceniać prowadzone przez innych miejsca. Natomiast Agnieszka Woźniak-Starak, jak było to już wcześniej zapowiadane ma pracować przy „The Traitors”. Media dotarły do nazwisk, które poprowadzą „Dzień dobry TVN” Teraz „Super Express” informuje, że TVN już zdecydował się na osoby, które poprowadzą śniadaniówkę. Z tych doniesień wynika, że będą to prezenterki, które od dawna związane są ze stacją. Według tabloidu ma to być m.in. Dorota Szelągowska, Martyna Wojciechowska i Katarzyna Bosacka. Poza tym producenci mają chcieć zmienić „Dzień dobry TVN” na format odrobinę podobny do „Pytania na Śniadanie”. Dokładniej zależy im na tym, żeby program „prowadziły przyjazne twarze, z którymi widzowie będą mogli się łatwiej utożsamić”. Mimo próśb mediów żadna prezenterek nie skomentowała doniesień. Czytaj też:

