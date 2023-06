Katarzyna Dowbor o reakcji Macieja Dowbora na jej odejście z Polsatu. „Jestem mu bardzo wdzięczna”

Od kiedy Edward Miszczak został szefem Polsatu, nie widać końca zmian. Kilka z najważniejszych formatów show jak „Twoja twarz brzmi znajomo” czy „Nasz Nowy Dom” straciło osoby tworzące te programy. W Polsacie nie zobaczymy już Katarzyny Dowbor, Katarzyny Skrzyneckiej, Piotra Gąsowskiego czy Michała Wiśniewskiego.

Romanowska zastąpiła Dowbor w „Nasz Nowy Dom”

W uwielbianym przez widzów programie „Nasz Nowy Dom” Katarzynę Dowbor zastąpiła Elżbieta Romanowska. Ta zmiana większości fanów nie przypadła do gustu. Nowa prowadząca zdradziła, że w mediach społecznościowych wylał się na nią hejt. Gwiazda zaapelowała do widzów, by swoje opinie wyrażali dopiero po obejrzeniu odcinków, które będzie prowadzić.

Katarzyna Dowbor ujawniła, jak syn zareagował na zwolnienie jej z Polsatu

Kiedy Katarzyna Dowbor została zwolniona, wszystkie oczy zwróciły się na jej syna Macieja Dowbora. On także współpracuje z Polsatem, jest jednym z prezenterów w show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Była prowadząca „Nasz Nowy Dom” przyznała, że jej latorośl solidarnie chciała zrezygnować z pracy w stacji, czego ona kategorycznie mu zabroniła.

– Absolutnie zabroniłam mu. Powiedziałam: Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program. Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała – powiedziała pod koniec maja.

Katarzyna Dowbor o przyszłości Macieja Dowbora w Polsacie

Mimo że wszyscy zastanawiali się, jaka będzie decyzja Dowbora, to już wiemy, że zobaczymy go jesienią w Polsacie. Niedawno w sieci pojawił się spot, promujący nowy sezon show „Twoja twarz brzmi znajomo”, który ma pojawić się jesienią. Widoczny jest na nim Maciej Dowbor.

Teraz Katarzyna Dowbor wyznała, że reakcja syna na całą sytuację poruszyła ją. – Wykazał się odwagą i to był dla mnie ważny gest. Natomiast ja go do niczego nie namawiałam. To była decyzja Maćka. On ma 45 lat, a ja nie mam prawa mu niczego narzucać. To jest jego życie. Ale jestem mu bardzo wdzięczna, bo fantastycznie się zachował, jak facet. Ale w swoim zawodzie jest profesjonalistą – skomentowała w rozmowie z tygodnikiem „Na żywo”.

W dalszej części podkreśliła, że duży udział w scalaniu rodziny ma Joanna Koroniewska. – Dziś oboje z Maćkiem bardzo się staramy, żeby nie robić rzeczy, których będziemy żałować. To też wielka zasługa mojej synowej Joanny, która wkłada w naszą rodzinę dużo serca, żeby było dobrze – podkreśliła Dowbor.

